Milyonlarca 4A-4B-4C’li Emekliye Müjde: Artık Ücretsiz!

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SGK'nın yeni düzenlemesi, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak. Yapılan düzenleme kapsamında, emekliler ve onlara refakat edenler, belirlenen şartları yerine getirerek sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bu düzenleme, emeklilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir kolaylık sunarken, özellikle kronik rahatsızlıkları olan emekliler için önemli bir destek anlamına geliyor. Emeklilerin ve ailelerinin sağlık yükünü hafifletecek bu yenilik, büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yeni düzenleme, emekliler için sağlık hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştırıyor. Emekliler ve onlara refakat edenler, gerekli şartları sağlamaları halinde bu hizmetten ücretsiz faydalanabilecek. Bu gelişme, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli bir destek olarak öne çıkıyor.