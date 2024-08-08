Yaş Şartı Yok! SGK’dan 1800 Gün Prim ile 12.500 TL Emeklilik Maaşı Fırsatı!

Bunun yanı sıra, iş gücü kaybı yaşayan ve malulen emekli olma hakkı elde eden kişiler de yaş şartı aranmadan emekli edilebiliyor. Bu kişilerin yaşı kaç olursa olsun, diğer koşulları sağladıkları takdirde hemen emeklilik hakkı kazanıyorlar.

1800 Gün Prim ile Emeklilik Primi eksik olanların da emekli olabilmelerini sağlayan malulen emeklilik konusunda SGK kapsamlı araştırmalar yapıyor. Eğer bir çalışan, ilk defa sigortalı olduğu tarihten sonra yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybı yaşamışsa, SGK bu çalışanlara sadece 1800 prim günü toplamaları şartı ile emeklilik hakkı tanıyor.

Ancak bu hakkın kullanılabilesi için çalışanın sağlık durumunun SGK tarafından belirlenen bir heyet tarafından rapor edilmesi gerekiyor. Çalışanın herhangi bir hastaneden alacağı raporun bu uygulamada geçerliliği bulunmuyor.