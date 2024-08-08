Yaş Şartı Yok! SGK’dan 1800 Gün Prim ile 12.500 TL Emeklilik Maaşı Fırsatı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler açıkladı. Kimlerin bu düzenlemelerden faydalanabileceği ve emeklilik koşullarının neler olduğu hakkında tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler açıkladı. Kimlerin bu düzenlemelerden faydalanabileceği ve emeklilik koşullarının neler olduğu hakkında tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
Emeklilik planı yapanlar için müjdeli haberler var. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için gerekli şartları ve bu haklardan faydalanabilecek kişileri belirledi. Emeklilik sürecini kolaylaştıran bu yeni formüller ve detaylar, haberimizde derinlemesine ele alınıyor.
SGK'nın sunduğu bu kolay emeklilik formülleri, emekli olma hayali kuran birçok kişi için büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle EYT'liler ve malulen emeklilik hakkı kazananlar için yaş şartı olmaksızın emekli olabilmek, geleceğe daha umutla bakmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra, düşük prim günü ile emeklilik hakkı, çalışanların yaşadığı sağlık sorunları karşısında mağduriyet yaşamalarını engelliyor.
SGK mevzuatına göre yaş şartsız emeklilik hakkı şu anda sadece Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geçerli. EYT'lilerin sadece kısmi emeklilikte yaş şartları bulunuyor. Prim ve sigortalılık sürelerini tamamlayanlar, yaşları kaç olursa olsun hemen emekli olabiliyorlar.
Bunun yanı sıra, iş gücü kaybı yaşayan ve malulen emekli olma hakkı elde eden kişiler de yaş şartı aranmadan emekli edilebiliyor. Bu kişilerin yaşı kaç olursa olsun, diğer koşulları sağladıkları takdirde hemen emeklilik hakkı kazanıyorlar.
Primi eksik olanların da emekli olabilmelerini sağlayan malulen emeklilik konusunda SGK kapsamlı araştırmalar yapıyor. Eğer bir çalışan, ilk defa sigortalı olduğu tarihten sonra yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybı yaşamışsa, SGK bu çalışanlara sadece 1800 prim günü toplamaları şartı ile emeklilik hakkı tanıyor.
Ancak bu hakkın kullanılabilesi için çalışanın sağlık durumunun SGK tarafından belirlenen bir heyet tarafından rapor edilmesi gerekiyor. Çalışanın herhangi bir hastaneden alacağı raporun bu uygulamada geçerliliği bulunmuyor.
Eksik prim ile veya yaş şartsız emekli olabileceklerin en büyük endişelerinden biri emekli maaşlarının düşük olup olmayacağı. Bu durumda, çalışanların ödedikleri sigorta primlerinin seviyesine bakılması gerekiyor.
Eğer bir çalışan asgari ücret üzerinden veya asgari ücrete yakın bir tutar üzerinden SGK primi ödemişse, emekli olduğunda yüksek bir maaş alması mümkün değil. Bu kişiler, yaklaşık olarak en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL'den emekli edilecekler.
Dolayısıyla maaş farkı meselesini bu durumda olan kişilerin düşünmelerine gerek yok. Ancak yüksek SGK primleri ödenmişse, o kişilerin maaşlarında bazı düşüşler gerçekleşebilir.
Bu yeni düzenlemelerle birlikte, emeklilik planlarınızı yeniden gözden geçirebilir ve size en uygun formülü bulabilirsiniz. SGK'nın sunduğu bu fırsatları değerlendirerek, emeklilik hayalinizi daha erken bir yaşta gerçekleştirebilirsiniz.