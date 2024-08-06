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SSK yaş gün tablosu için revize! 1993 1997 2004 2013 arası primle hesap cetveli

Erken emeklilik hayali kuranlar için SGK'nın sunduğu esnek emeklilik şartları büyük bir fırsat sunuyor. Doğru planlama ve bilinçli adımlar atarak bu avantajlardan yararlanmak mümkün. SGK'nın belirlediği özel şartları yerine getirerek, emeklilik hayalinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. Prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş gibi kriterleri dikkate alarak emeklilik sürecinizi daha verimli bir şekilde planlayabilir ve hayalinizdeki emekliliğe daha erken kavuşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 08:51 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 08:51
SSK yaş gün tablosu için revize! 1993 1997 2004 2013 arası primle hesap cetveli

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Erken emeklilik pek çok kişinin çalışma hayatı boyunca hayalini kurduğu bir hedef. Ancak, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için bilinçli planlamalar ve doğru stratejiler geliştirmek gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), esnek emeklilik koşullarıyla vatandaşlara erken emeklilik yolunda önemli avantajlar sunuyor. İşte bu avantajları etkili bir şekilde kullanabilmek için bilmeniz gerekenler!

1. Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar için sunulan çocuk borçlanması, erken emeklilikte büyük bir kolaylık sağlıyor. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanmalarla, anneler çalışma hayatlarından 6 yıl erken çıkabiliyor. Bu imkan, staj yaparken anne olan kadınlar için de geçerli.

2. Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak, emeklilik yaşını bir yıla kadar geri çekebilir ve ek prim kazanabilir. Bu, erken emeklilik hedefine ulaşmak isteyen erkekler için önemli bir avantaj sunar.

3. Kısmi Emeklilik: On Yıl Prim ve Yaş Şartı

SGK, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemiş bireyler için kısmi emeklilik hakkı tanıyor. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor. Bu, özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli bir seçenek.

4. Malulen Emeklilik

En az 1800 gün prim ödemiş kişiler, yüzde 60 ve üzeri sağlık raporu alarak yaş şartı olmaksızın malulen emekli olabilirler. Bu, beklenmedik sağlık sorunları yaşayan çalışanlar için önemli bir fırsat.

5. Vergi İndirimi

Engelli bireyler, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmaları halinde, yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyorlar. Ayrıca, emekli olduktan sonra engelli maaşları kesilmiyor.

6. Yıpranma Payı

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için SGK, ek prim imkanları ve yaş indirimleri sağlıyor. Bu, zorlu çalışma koşullarında bulunan bireyler için erken emeklilik yolunu açıyor.

7. Anneye Prim Desteği

Engelli bir çocuğa bakmakta olan anneler, primlerinin dörtte birini ekleyerek ve yaş şartından düşürerek erken emekli olma şansına sahipler.

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