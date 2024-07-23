4A, 4B yeni zamlı maaşları sayfamızda! 11 bin, 12 bin, 12 bin 500 TL olan emekli maaşlarına tam bu kadar zam geldi!

En düşük emekli maaşının belirlenmesiyle kök maaş hesaplamaları da netlik kazandı. Peki, 11 bin, 12 bin, 12 bin 500 TL olan emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte bu sorunun cevabı ve daha fazlası...
En düşük emekli maaşının belirlenmesiyle kök maaş hesaplamaları da netlik kazandı. Peki, 11 bin, 12 bin, 12 bin 500 TL olan emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte bu sorunun cevabı ve daha fazlası...
2024 Temmuz-Aralık dönemi için emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı, altı aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti ve bu oran emekli maaş zamlarına da yansıdı.
Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Bu artış, dul ve yetimlerin maaşlarını da etkiledi. Dul ve yetimlerin alacağı maaşlar, hisselerine göre yeniden hesaplandı.
Dul ve Yetim Maaşları
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde kök maaş ve taban maaş uygulaması bulunuyor. Zam oranları kök maaşlara uygulanıyor. Kök maaşların taban maaşın altında kalması durumunda hazine desteği ile tamamlanıyor. Bu destek, emekli maaşlarının belirli bir seviyenin altına düşmemesini sağlıyor.
Emekli maaşı, emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarının toplamı ile hesaplanıyor. Emekli kök aylığı şu formül ile hesaplanıyor:
Emekli Aylık Toplam Tutar ise emekli kök aylığına hazine desteği (5510 Ek 19) eklenip kesintiler çıkarılarak bulunuyor. Bu hesaplama yöntemi, emekli olacak kişinin kazancını göz önüne alarak toplam emekli maaşını belirliyor.
Emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" aramaları yapılarak erişim sağlanabiliyor.
Kök Maaşlara Göre Zamlı Emekli Maaşları
Kök maaş: 9.000 TL
Kök maaş: 9.500 TL
Kök maaş: 10.000 TL
Kök maaş: 10.500 TL
Kök maaş: 11.000 TL
Kök maaş: 11.500 TL
Kök maaş: 12.000 TL
Kök maaş: 12.500 TL
Temmuz 2024'te 16 milyon emekli, maaşlarını zamlı olarak alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını hesaplarından çekebilecekler. Ayrıca, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alabilecekler.
Emekli maaşı hesaplamalarında kök maaş, aylık tutar ve ek ödeme tutarı dikkate alınıyor. Ayrıca, hazine desteği ve çeşitli kesintiler de toplam maaşı etkiliyor. Emekli maaşlarının belirlenmesinde bu faktörlerin tamamı göz önünde bulundurularak en doğru hesaplamalar yapılıyor.
Emekli maaşlarındaki bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Yapılan zamlar ve hesaplama yöntemleri, emekli bireylerin hak ettikleri maaşları alabilmeleri için titizlikle belirleniyor. Bu süreçte e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalar ve hesaplamalar, emeklilerin maaşlarını daha rahat takip etmelerini sağlıyor.
Emekli maaşları ne kadar zam aldı? Emekli maaşlarına 2024 Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.
Dul ve yetim maaşları nasıl hesaplanıyor? Dul ve yetim maaşları, hisselerine göre yeniden hesaplanıyor. Örneğin, hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler 9 bin 375 TL alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacaklar.
Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor? Emekli maaşı, emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarının toplamı ile hesaplanıyor. Ayrıca hazine desteği ve kesintiler de dikkate alınıyor.
e-Devlet üzerinden emekli maaşı nasıl sorgulanır? e-Devlet sistemi üzerinden "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" aramaları yapılarak emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlanabiliyor.
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