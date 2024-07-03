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Temmuz emekli zamlı maaşları ne kadar yatacak 2024? Hangi emekli kaç lira maaş alacak? SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu!

Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayı zammıyla ilgili merakla bekledikleri rakamlara sonunda kavuşuyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, memur ve emekliler için yeni zam oranları da netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere refah payı verilmesi konusunda bir çalışma olmadığını belirtti.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 07:27 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:27
Temmuz emekli zamlı maaşları ne kadar yatacak 2024? Hangi emekli kaç lira maaş alacak? SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu!

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Türkiye'de emekliler ve memurlar, Temmuz ayı itibarıyla maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Bu zam oranları, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak tüketici fiyatları verilerine göre belirlenecek. İlk altı aya ilişkin enflasyon rakamları da bu veri ile birlikte netlik kazanacak.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz açıkladı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisi için sayılı günler kaldı. Belirlenecek enflasyon ile memur, emekli memur, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları kanunen enflasyon farkı adı altında yeniden hesaplanacak. Haziran ayı enflasyon verisi Temmuz ayının 3'ü itibarıyla sabah 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

İlk beş aylık enflasyon verisi %22,72 olarak kesinleşti diyebiliriz. Haziran ayı enflasyonunun Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre tahmini %2,52 oranında çıkması beklenmektedir. O zaman ilk 6 aylık veri %25,81 civarında oluşacağından ötürü bu rakam SSK ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak maaş farkını temsil etmektedir.

Memur ve memur emeklilerininki ise toplu sözleşme ile belirlenmektedir. Orada da toplu sözleşme iki yıllığına imzalanmış ve 2024 ilk yarıyılında %15, ikinci yarıyılı için %10 olarak imza altına alınmıştı. Bu kapsamda memur ve memur emeklileri 20,34 oranında zam farkı alacaklar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ

%25,81 olarak beklenen 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesapladığımızda en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.581 TL'ye çıkacaktır. Ancak bunun için bir yasal düzenleme gerektiğini vurgulamak isterim."

EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI GELİR Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere refah payı verilmesiyle ilgili bir çalışma olmadığını söyledi.

Ekonomik olarak uygulanan bir sıkı para politikası mevcut. Ancak emeklilerimizin geçim derdinden dolayı mutlaka maaşların eşitlenmesi gerektiğini hatta refah payı bile verilmesi gerektiğini vurgulamak isterim.

Şu da bir gerçek ki yapılan zamların enflasyonu orantılı olarak tetiklediğini, yapılan zammı fırsatçılık olarak değerlendiren bazı kesimlerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunun önüne geçmek amacıyla idari yaptırımlar daha da fazlalaşmalı ve ağırlaştırılmalıdır.

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