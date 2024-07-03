Temmuz emekli zamlı maaşları ne kadar yatacak 2024? Hangi emekli kaç lira maaş alacak? SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu!

Memur ve memur emeklilerininki ise toplu sözleşme ile belirlenmektedir. Orada da toplu sözleşme iki yıllığına imzalanmış ve 2024 ilk yarıyılında %15, ikinci yarıyılı için %10 olarak imza altına alınmıştı. Bu kapsamda memur ve memur emeklileri 20,34 oranında zam farkı alacaklar.

%25,81 olarak beklenen 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesapladığımızda en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.581 TL'ye çıkacaktır. Ancak bunun için bir yasal düzenleme gerektiğini vurgulamak isterim."

EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI GELİR Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere refah payı verilmesiyle ilgili bir çalışma olmadığını söyledi.

Ekonomik olarak uygulanan bir sıkı para politikası mevcut. Ancak emeklilerimizin geçim derdinden dolayı mutlaka maaşların eşitlenmesi gerektiğini hatta refah payı bile verilmesi gerektiğini vurgulamak isterim.

Şu da bir gerçek ki yapılan zamların enflasyonu orantılı olarak tetiklediğini, yapılan zammı fırsatçılık olarak değerlendiren bazı kesimlerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunun önüne geçmek amacıyla idari yaptırımlar daha da fazlalaşmalı ve ağırlaştırılmalıdır.