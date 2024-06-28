1999, 2002 ve 2008 yılı öncesi ve sonrası için SGK giriş yılına göre 5400 günle emeklilik kapısı açıldı

Erken emeklilik için belirleyici en önemli faktörlerden biri, kişinin sigorta başlangıç tarihidir. Birçok çalışan, yeterli prim gününe sahip olmasa bile yaş şartını yerine getirerek emekli olabiliyor. Sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak, bazı kişiler 1600 gün primle bile emekli olabiliyor. Yaşı ilerlemiş olup prim ödeme gün sayısı az olan bireyler, yaş şartından emeklilik uygulamasını kullanarak daha düşük prim ödeyerek emekli olabilirler. Bu kapsamda, 10 yıl boyunca çalışan bir kişi, yaş şartından emekli olarak erken emeklilik sürecini başlatabilir. Ancak, bu durumun gerçekleşebilmesi için kişinin erken yaşta sigortalı olması gerekiyor.
Sigorta Başlangıç Tarihi ve Prim Günleri
SGK, istisna olarak kabul ettiği kişilerin emeklilik sürecini hızlandırmak adına gerekli talimatları verdi. Bu sayede, çalışanlar ekonomik geleceklerini daha erken bir noktada garanti altına alabilecekler. Erken emeklilik sürecinde kişinin sigorta başlangıç tarihi ve prim ödeme gün sayısı önemli kriterler olarak öne çıkıyor. Bu uygulama, çalışanlara emeklilik planlarını erken yaşta hayata geçirme fırsatı sunuyor.
15 Yıllık Sigortalılık ve Emeklilik Avantajları
15 yıl süreyle sigortalılığı bulunan erkek ve kadınların emeklilik süreçleri, ilk sigortalılık tarihlerine ve belirli yaş şartlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Bu durum, 9 Eylül 1981 yılı öncesinde sigortalılığı başlatılan bir kadın için 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 15 yıl sigortalı olma koşulunu taşıyan bir kadının 50 yaşında ve 3600 prim günü ile emekli olabilme avantajını getiriyor. Aynı şekilde, ilk sigortası 9 Eylül 1976 yılı öncesinde başlatılan bir erkek ile 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 15 yıl sigortalılığı bulunan erkek, 55 yaşında ve 3600 gün prim ödemişse emekli olma hakkına sahip oluyor.