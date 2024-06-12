Dul, yetim, engelli, SED, evde bakım, aile destek alana ikramiye var mı? Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi yatacak mı 2024?

Milyonlarca emekli ve kamu işçisi için heyecanla beklenen ikramiye takvimi sonunda açıklandı. Emekliler, hafta başından itibaren ikramiyelerini almaya başlayacaklar. Ayrıca, 1 milyon kamu işçisi için de ikramiye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak, sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi yatırılıp yatırılmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Dul, yetim, engelli, evde bakım, aile destek alanları için Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi, bu konuda detaylar merak ediliyor. Peki, Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Dul, yetim, engelli, evde bakım, aile destek alana Kurban Bayramı ikramiyesi yatar mı? İşte konu hakkında merak edilenler...