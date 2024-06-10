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Emeklilere müjde! Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başladı

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyeleri bugünden itibaren yatırılmaya başlanacağı duyuruldu. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:00 Güncelleme 10 Haziran 2024, 10:00
Emeklilere müjde! Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başladı

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TBMM Genel Kurulu'nda onaylanan 8. Yargı Paketi ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyesinin bugünden itibaren yatırılmaya başlanacağı duyuruldu.

KİME NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Ankara'nın gündeminde ne var?

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesine ilişkin yaptığı açıklamada;

"Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.

Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

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