KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

"Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesi ne ilişkin yaptığı açıklamada;

Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.