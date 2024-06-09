1994 1997 2004 2009 sigorta girişi olan voleyi vurdu! 10 15 yıllık primle emeklilik yaşı hesaplama tablosu çıktı

Emeklilik için gereken üç ana şart yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı olarak belirlemiş durumda. Bu şartları karşılayan vatandaşlar, emeklilik hakkına kavuşabiliyor. Özellikle 10 yıl (3600 gün) çalışmış ya da bu süreye eş değer borçlanma yapmış sigortalılar için erken emeklilik imkanı da bulunuyor.