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1994 1997 2004 2009 sigorta girişi olan voleyi vurdu! 10 15 yıllık primle emeklilik yaşı hesaplama tablosu çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanların emeklilik süreçlerini kolayca planlamalarını sağlayacak yeni bir adım attı. SGK'nın resmi web sitesinde yer alan yeni emeklilik hesaplama aracı ile vatandaşlar, emeklilik yaşlarını ve gerekli prim gün sayılarını hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. Bu araç emeklilik haklarının ne zaman kazanılacağını bilmek isteyen herkes için büyük bir kolaylık sunuyor.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 12:14 Güncelleme 09 Haziran 2024, 12:14
1994 1997 2004 2009 sigorta girişi olan voleyi vurdu! 10 15 yıllık primle emeklilik yaşı hesaplama tablosu çıktı

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Emeklilik için gereken üç ana şart yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı olarak belirlemiş durumda. Bu şartları karşılayan vatandaşlar, emeklilik hakkına kavuşabiliyor. Özellikle 10 yıl (3600 gün) çalışmış ya da bu süreye eş değer borçlanma yapmış sigortalılar için erken emeklilik imkanı da bulunuyor.

1999 SONRASI İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Türkiye'de sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 ve sonrası olanlar için belirlenen kısmi emeklilik şartları ise 25 yıl sigortalılık ve en az 4500 gün prim ödeme olarak sıralanıyor.

Bu kriterleri sağlayan sigortalılar, ilk sigortalı oldukları tarihten itibaren 25 yıl geçmesi ve gerekli prim gününü doldurmuş olmaları halinde emekli olabiliyorlar.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Kadın çalışanlar için sunulan doğum borçlanması, çocuk başına 720 gün olmak üzere, en fazla 2160 güne kadar prim kazanma fırsatı tanıyor.

Askerlik borçlanması ise, askerlik öncesinde sigortalı olarak çalışmış erkek bireyler için emeklilik prim gün sayısını artırma olanağını sağlıyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Emeklilik için gerekli olan prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartlarına göre, kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları uygulanmakta.

Örneğin, belirli tarihlerde şartları yerine getiren erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabilmekte. Bu yaş sınırları zaman içinde değişiklik gösterebilmektedir.

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