1994 1997 2004 2009 sigorta girişi olan voleyi vurdu! 10 15 yıllık primle emeklilik yaşı hesaplama tablosu çıktı

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI
Kadın çalışanlar için sunulan doğum borçlanması, çocuk başına 720 gün olmak üzere, en fazla 2160 güne kadar prim kazanma fırsatı tanıyor.
Askerlik borçlanması ise, askerlik öncesinde sigortalı olarak çalışmış erkek bireyler için emeklilik prim gün sayısını artırma olanağını sağlıyor.
YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI
Emeklilik için gerekli olan prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartlarına göre, kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları uygulanmakta.
Örneğin, belirli tarihlerde şartları yerine getiren erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabilmekte. Bu yaş sınırları zaman içinde değişiklik gösterebilmektedir.