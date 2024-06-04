Bayramdan önce yatacak maaş listesi 2024: Kurban Bayramı öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Emekli, memur, aile destek, SED, evde bakım...

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SSK ve Bağkur emeklileri, Haziran ayı maaşlarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? İşte son bilgiler...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.



Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.