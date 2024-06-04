1991 1994 1997 2002 2008 2015 seneleri kılavuzu açıklandı! SGK prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz geldi!

Emeklilik, birçok çalışanın hayatındaki önemli bir dönemeçtir. Emeklilik şartları ise, çalışma hayatınız boyunca ödediğiniz primlere ve sigorta başlangıç tarihinize göre şekillenmektedir. SGK , Türkiye'deki çalışanlar için çeşitli emeklilik planları sunmaktadır ve her bir plan, farklı yaş ve prim gün sayısı gereksinimlerine sahiptir.

Sigorta Primi Ödeme Başlangıcı ve Emeklilik Yaşı

Sigorta başlangıç tarihiniz, SGK kayıtlarında yer alan ve ilk sigorta primi ödemenizin yapıldığı tarihtir. Bu tarih, emeklilik yaşınızı ve gereken toplam prim gün sayısını belirler. Türkiye'de emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısı, cinsiyete ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir.

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ve 60 yaş

7100 gün prim ve 60 yaş 09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim ve 60 yaş

7000 gün prim ve 60 yaş 24.11.1998 - 08.09.1999: 5975 gün prim ve 58 yaş

Bu liste, erkekler için 1983 yılından itibaren gerekli olan prim gün sayıları ve yaş şartlarını kapsamaktadır.