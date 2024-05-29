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Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2024? Aile Destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi veriliyor mu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların sosyal yardımlar ve bayram ikramiyeleri hakkında merakları artıyor. Peki, Aile Destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi veriliyor mu? Bu yılın ödemeleri ve desteklerle ilgili detaylar şu şekilde...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 14:30 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 14:32
Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2024? Aile Destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi veriliyor mu?

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Haziran ayı, milyonlarca emekli için çifte ödeme anlamına gelecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri, normalde bayramın ardından verilirken, bu yıl emeklilere erken ödeme müjdesi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme takviminin yakında açıklanacağını belirtti.



Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?

Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşlara ödenmektedir. Aynı zamanda, SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanacaktır.

Bunlar dışında aile destek, evde bakım maaşı alanlar için ikramiye söz konusu değil.

İkramiye Ödemeleri Kimleri Kapsıyor?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alacak. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bu ödemelerden yararlanacak.

Emeklilere Haziran Ayında Çifte Ödeme Müjdesi: Kurban Bayramı İkramiyeleri Erken Yatırılacak

Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak olan emekliler için erken aylık ödemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme takviminin yakında açıklanacağını belirtti.

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak olması, maaş günleriyle denk gelmesi sebebiyle, emekliler için çifte ödeme anlamına gelecek bir durumu ortaya çıkardı. Bu durumda, emeklilere hem Kurban Bayramı ikramiyeleri hem de normal aylıkları aynı hafta içerisinde ödenebilecek.

Bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesi, önceki yıla göre yüzde 50 artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. İkramiyeden, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan tüm hak sahipleri faydalanabilecek. Ölüm maaşı alan dul yetimler ve iş göremezlik ödeneği alanlar ise hisse oranlarına göre ikramiyeden yararlanacaklar. Ayrıca, iki aylık birden alanlara en yüksek ödeme yapılarak ikramiye verilecek.

Maaş ödeme günleri, birçok emekli için Kurban Bayramı'na denk geliyor. Memur emeklileri genellikle ayın 1-5'inde maaşlarını alırken, SSK emeklileri ayın 17-26'sında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28'i arasında ödemelerini alıyorlar. Ancak bazı SSK emeklilerinin ödeme günleri bayrama denk geldiği için ödemelerin erken yapılması gerekebilir.

Emeklilik başvurusu yapmamış olanlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecekler. 31 Mayıs'a kadar başvurusunu yapacak olan sigortalılar için aylık hesaplanması 1 Haziran'dan başlayacak. Bu sayede, henüz emeklilik işlemleri tamamlanmamış olsa bile, Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Sonuç olarak, Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyeleriyle birlikte emeklilere erken aylık ödemesi yapılması bekleniyor. Böylece milyonlarca emekli, bayram öncesinde maddi olarak rahatlayacak ve bayram coşkusunu daha fazla hissedecekler.

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