SGK yıpranma payı olan meslekler listesi 2024! Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun

SGK, tehlikeli işlerde çalışanların daha adil bir şansı olması için, bu işlerde çalışanlara erken emekli olma hakkı tanıdı. Bu düzenleme sayesinde, 45 farklı meslek grubundaki insanlar, diğerlerinden daha hızlı emekli olabilecek.
SGK, tehlikeli işlerde çalışanların daha adil bir şansı olması için, bu işlerde çalışanlara erken emekli olma hakkı tanıdı. Bu düzenleme sayesinde, 45 farklı meslek grubundaki insanlar, diğerlerinden daha hızlı emekli olabilecek.
SGK'nın 2024'de yayınladığı Yıpranma Payı Genelgesi ile, erken emekli olabilecek meslekler belirlendi. 45 meslek bu listede yer alıyor ve bu mesleklerde çalışanlara, 5 ila 10 yıl arasında daha erken emekli olma hakkı tanındı. Tehlikeli, stresli ve yorucu işlerde çalışanlar, böylece diğerlerinden daha az çalışarak emekli olabilecek.
SGK'nın fiili hizmet süresi zammı ile, daha az çalışıp emekli olmak mümkün. Bu sistem, belirli mesleklerde çalışanların toplam çalışma günlerine ek gün ekliyor. Bu sayede, daha az çalışarak gerekli emeklilik prim gün sayısını doldurabilirsiniz.
Listede en fazla ek gün sayısı maden işçileri için tanımlandı. 180 gün ek prim ile maden işçileri, sadece 5 yıl çalışarak emekli olma hakkına sahip. Yıpranma payı sayesinde, madenciler 50 yaş yerine 43 yaşında emekli olabilir.
Bu özel düzenleme, madencilik gibi yüksek riskli mesleklerde çalışanlara büyük bir avantaj sağlıyor. Maden işçileri, eklenen 180 gün prim sayesinde, normalden çok daha erken bir yaşta emeklilik imkanına kavuşuyor. Bu, onların sağlıklarını korumalarına ve daha uzun bir emeklilik dönemi geçirmelerine olanak tanıyor.
Erken emeklilikten faydalanmak isteyenlerin, SGK'nın resmi web sitesinden yıpranma payına sahip meslekler listesini kontrol etmeleri gerekiyor. Listede yer alan mesleklerden birinde çalışıyorsanız, SGK'ya başvurarak hizmet sürenize ek günlerin eklenmesi için talepte bulunabilirsiniz. Bu süreç, emeklilik yaşınızı ve prim gün sayınızı olumlu yönde etkileyecek.
Yıpranma payıyla erken emekli olma hakkından yararlanabilen meslek grupları ve onların haklarından faydalanabilecekleri gün sayılarına göre bir sıralama yaptık: