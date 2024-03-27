SGK yıpranma payı olan meslekler listesi 2024! Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun

MADEN ÇALIŞANLARI İÇİN ERKEN EMEKLİLİK! MADEN İŞÇİLERİ KAÇ YILDA EMEKLİ OLUR? Listede en fazla ek gün sayısı maden işçileri için tanımlandı. 180 gün ek prim ile maden işçileri, sadece 5 yıl çalışarak emekli olma hakkına sahip. Yıpranma payı sayesinde, madenciler 50 yaş yerine 43 yaşında emekli olabilir.

Bu özel düzenleme, madencilik gibi yüksek riskli mesleklerde çalışanlara büyük bir avantaj sağlıyor. Maden işçileri, eklenen 180 gün prim sayesinde, normalden çok daha erken bir yaşta emeklilik imkanına kavuşuyor. Bu, onların sağlıklarını korumalarına ve daha uzun bir emeklilik dönemi geçirmelerine olanak tanıyor.

NASIL FAYDALANILIR? Erken emeklilikten faydalanmak isteyenlerin, SGK'nın resmi web sitesinden yıpranma payına sahip meslekler listesini kontrol etmeleri gerekiyor. Listede yer alan mesleklerden birinde çalışıyorsanız, SGK'ya başvurarak hizmet sürenize ek günlerin eklenmesi için talepte bulunabilirsiniz. Bu süreç, emeklilik yaşınızı ve prim gün sayınızı olumlu yönde etkileyecek.

Yıpranma payıyla erken emekli olma hakkından yararlanabilen meslek grupları ve onların haklarından faydalanabilecekleri gün sayılarına göre bir sıralama yaptık: 180 Gün Faydalananlar: Madencilik ve yeraltı işleri: Bu alanda çalışanlar, yılda 180 gün yıpranma payı hakkından faydalanabilir.