1992 1996 1999 2002 2008 2015 yılları arasına dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik tablonuz geldi

Emeklilik süreci, bir bireyin çalışma hayatının sonlanması ve emekli maaşı almaya başlaması anlamına gelir. Bu süreçte, emeklilik yaşı ve gereken prim günü gibi önemli faktörler, sigortalının işe başlama tarihine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hem erkek hem de kadın çalışanlar için farklı kriterler bulunur. Bu yazımızda, emeklilik için gerekli olan yaş sınırları ve prim gün sayılarına, cinsiyet ayrımı gözetilerek detaylı bir bakış sunacağız. Özellikle, sigortalıların ne zaman ve hangi şartlar altında emekli olabileceklerini anlamaları için kritik bilgileri ele alacağız.