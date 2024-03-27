Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun! SGK yıpranma payı olan meslekler listesi 2024!

SGK, erken emekli olmak isteyenler için bir liste yayınladı. Bu liste, 10 yıl içinde emekli olmak isteyenlere yönelik bir formül içeriyor. Yaş şartı konulduğu için, emekli olmak biraz daha zorlaştı. Ama endişelenmeyin, çünkü SGK, az çalışıp erken emekli olmak isteyenler için bir çözüm sundu. 2024 Yıpranma Payı Olan Meslekler Listesi'ni paylaştılar. Bu liste, tehlikeli işlerde çalışanlara, diğer işlere göre daha çabuk emekli olma şansı veriyor.
ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN BİR YOL: 2024 SGK YIPRANMA PAYI MESLEKLER LİSTESİ!
SGK'nın 2024'de yayınladığı Yıpranma Payı Genelgesi ile, erken emekli olabilecek meslekler belirlendi. 45 meslek bu listede yer alıyor ve bu mesleklerde çalışanlara, 5 ila 10 yıl arasında daha erken emekli olma hakkı tanındı. Tehlikeli, stresli ve yorucu işlerde çalışanlar, böylece diğerlerinden daha az çalışarak emekli olabilecek.
SGK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMIYLA DAHA AZ ÇALIŞIP EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!
SGK'nın fiili hizmet süresi zammı ile, daha az çalışıp emekli olmak mümkün. Bu sistem, belirli mesleklerde çalışanların toplam çalışma günlerine ek gün ekliyor. Bu sayede, daha az çalışarak gerekli emeklilik prim gün sayısını doldurabilirsiniz.