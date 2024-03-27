Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun! SGK yıpranma payı olan meslekler listesi 2024!

SGK, erken emekli olmak isteyenler için bir liste yayınladı. Bu liste, 10 yıl içinde emekli olmak isteyenlere yönelik bir formül içeriyor. Yaş şartı konulduğu için, emekli olmak biraz daha zorlaştı. Ama endişelenmeyin, çünkü SGK, az çalışıp erken emekli olmak isteyenler için bir çözüm sundu. 2024 Yıpranma Payı Olan Meslekler Listesi'ni paylaştılar. Bu liste, tehlikeli işlerde çalışanlara, diğer işlere göre daha çabuk emekli olma şansı veriyor.