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Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun! SGK yıpranma payı olan meslekler listesi 2024!

SGK, tehlikeli işlerde çalışanların daha adil bir şansı olması için, bu işlerde çalışanlara erken emekli olma hakkı tanıdı. Bu düzenleme sayesinde, 45 farklı meslek grubundaki insanlar, diğerlerinden daha hızlı emekli olabilecek.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 10:33 Güncelleme 28 Mart 2024, 10:33
Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun! SGK yıpranma payı olan meslekler listesi 2024!

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SGK, erken emekli olmak isteyenler için bir liste yayınladı. Bu liste, 10 yıl içinde emekli olmak isteyenlere yönelik bir formül içeriyor. Yaş şartı konulduğu için, emekli olmak biraz daha zorlaştı. Ama endişelenmeyin, çünkü SGK, az çalışıp erken emekli olmak isteyenler için bir çözüm sundu. 2024 Yıpranma Payı Olan Meslekler Listesi'ni paylaştılar. Bu liste, tehlikeli işlerde çalışanlara, diğer işlere göre daha çabuk emekli olma şansı veriyor.

ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN BİR YOL: 2024 SGK YIPRANMA PAYI MESLEKLER LİSTESİ!

SGK'nın 2024'de yayınladığı Yıpranma Payı Genelgesi ile, erken emekli olabilecek meslekler belirlendi. 45 meslek bu listede yer alıyor ve bu mesleklerde çalışanlara, 5 ila 10 yıl arasında daha erken emekli olma hakkı tanındı. Tehlikeli, stresli ve yorucu işlerde çalışanlar, böylece diğerlerinden daha az çalışarak emekli olabilecek.

SGK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMIYLA DAHA AZ ÇALIŞIP EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!

SGK'nın fiili hizmet süresi zammı ile, daha az çalışıp emekli olmak mümkün. Bu sistem, belirli mesleklerde çalışanların toplam çalışma günlerine ek gün ekliyor. Bu sayede, daha az çalışarak gerekli emeklilik prim gün sayısını doldurabilirsiniz.

MADEN ÇALIŞANLARI İÇİN ERKEN EMEKLİLİK! MADEN İŞÇİLERİ KAÇ YILDA EMEKLİ OLUR?

Listede en fazla ek gün sayısı maden işçileri için tanımlandı. 180 gün ek prim ile maden işçileri, sadece 5 yıl çalışarak emekli olma hakkına sahip. Yıpranma payı sayesinde, madenciler 50 yaş yerine 43 yaşında emekli olabilir.

Bu özel düzenleme, madencilik gibi yüksek riskli mesleklerde çalışanlara büyük bir avantaj sağlıyor. Maden işçileri, eklenen 180 gün prim sayesinde, normalden çok daha erken bir yaşta emeklilik imkanına kavuşuyor. Bu, onların sağlıklarını korumalarına ve daha uzun bir emeklilik dönemi geçirmelerine olanak tanıyor.

NASIL FAYDALANILIR?

Erken emeklilikten faydalanmak isteyenlerin, SGK'nın resmi web sitesinden yıpranma payına sahip meslekler listesini kontrol etmeleri gerekiyor. Listede yer alan mesleklerden birinde çalışıyorsanız, SGK'ya başvurarak hizmet sürenize ek günlerin eklenmesi için talepte bulunabilirsiniz. Bu süreç, emeklilik yaşınızı ve prim gün sayınızı olumlu yönde etkileyecek.

Yıpranma payıyla erken emekli olma hakkından yararlanabilen meslek grupları ve onların haklarından faydalanabilecekleri gün sayılarına göre bir sıralama yaptık:

180 Gün Faydalananlar:

  • Madencilik ve yeraltı işleri: Bu alanda çalışanlar, yılda 180 gün yıpranma payı hakkından faydalanabilir.

90 Gün Faydalananlar:

  • Cıva üretimi işleri
  • Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı
  • Emniyet, polis ve MİT mensupları
  • TBMM yasama organı üyeleri
  • Radyoaktif işlerde çalışanlar
  • Türk Silahlı Kuvvetleri
  • Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
  • Ceza İnfaz Kurumu personelleri
  • Basın ve gazetecilik işlerinde görev yapanlar
  • TRT'de haber hizmetinde görevli olanlar
  • Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar

60-90 Gün Faydalananlar:

  • Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar
  • Su altında çalışmayı gerektiren işlerde görev yapanlar

60 Gün Faydalananlar:

  • Alüminyum, kok, döküm ve çimento fabrikaları işçileri
  • Hemşireler
  • Ebeler
  • Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar
  • Termik santrallerde görev yapanlar
  • İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde görevli olanlar
  • İhtiyat pilotları
  • Diş doktoru
  • Hasta bakıcı hemşireler
  • Toplum sağlığı teknisyenleri
  • Eczacılar
  • Doktorlar
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