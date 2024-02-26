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112 gün süresince günlük 444 TL veriliyor! SGK sigorta girişi olanlara az evvel duyuruldu: İşte tek yapmanız gereken...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen çeşitli ekonomik destek paketleri sunarak, onların ekonomik güvencesine katkıda bulunuyor. Bu destekler, özellikle yaşamın dönüm noktalarında, vatandaşların yanında olmayı amaçlıyor. Örneğin, yeni anneler başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi her bireye yönelik maddi destekler, bu zorlu süreçlerde önemli bir rahatlama sağlıyor. Bu desteklerden yararlanmanın temel şartı, son bir yıl içinde en az 90 gün süreyle sigortalı olmak.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 10:10 Güncelleme 27 Şubat 2024, 10:13
112 gün süresince günlük 444 TL veriliyor! SGK sigorta girişi olanlara az evvel duyuruldu: İşte tek yapmanız gereken...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı vatandaşların ekonomik durumunu güçlendirmek ve onlara maddi destek sağlamak için çeşitli destek paketleri sunmaktadır. Bu paketler, özellikle son bir yıl içerisinde en az 90 gün sigortalı olarak çalışmış kişilere yönelik olup, onların ekonomik olarak rahatlamasını hedefliyor.

Asgari Ücretle Çalışan Anneler: 2023 yılında asgari ücretle çalışan annelere doğum izninde iken 33 bin 387 lira iş göremezlik ödeneği sağlanıyordu. Asgari ücretin artmasıyla bu miktar 49 bin 783 liraya yükseldi.

Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği: Doğum izni sonrasında anneler, çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek adına yarım zamanlı çalışma hakkına sahiptir. İlk çocuk için 60, ikinci için 120, üçüncü için ise 180 gün bu haktan faydalanılabilir. İŞKUR, yarı zamanlı çalışma süresince brüt asgari ücret üzerinden çalışılmayan sürenin ücretini karşılar. 2023 yılında, bu ödeme 13 bin 312 lira iken, asgari ücret zammı sonrasında 19 bin 850 liraya çıktı.

Doğum İzni ve Ücretleri

2024 yılında, annelere sağlanan doğum izni 22 Nisan 2024 tarihine kadar sürmektedir. Bu süreçte, annelere günlük ortalama brüt ücret olarak 666,67 TL üzerinden hesaplama yapılarak, aylık net olarak 13.333,33 TL ödenmektedir. Bu da toplamda 49.777,78 TL'ye denk gelmektedir.

Doğum Yardımı İçin Gerekenler

SGK tarafından sağlanan desteklerden yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta priminin yatırılmış olması,

Doğum izni başlamadan önce işten ayrılmamış olmak,

Sigortalılık halinin işyerinde devam ediyor olması,

Kadın çalışanın, doktordan aldığı raporu işyerine teslim etmesi gerekmektedir.

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