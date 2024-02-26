112 gün süresince günlük 444 TL veriliyor! SGK sigorta girişi olanlara az evvel duyuruldu: İşte tek yapmanız gereken...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı vatandaşların ekonomik durumunu güçlendirmek ve onlara maddi destek sağlamak için çeşitli destek paketleri sunmaktadır. Bu paketler, özellikle son bir yıl içerisinde en az 90 gün sigortalı olarak çalışmış kişilere yönelik olup, onların ekonomik olarak rahatlamasını hedefliyor.
Asgari Ücretle Çalışan Anneler: 2023 yılında asgari ücretle çalışan annelere doğum izninde iken 33 bin 387 lira iş göremezlik ödeneği sağlanıyordu. Asgari ücretin artmasıyla bu miktar 49 bin 783 liraya yükseldi.
Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği: Doğum izni sonrasında anneler, çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek adına yarım zamanlı çalışma hakkına sahiptir. İlk çocuk için 60, ikinci için 120, üçüncü için ise 180 gün bu haktan faydalanılabilir. İŞKUR, yarı zamanlı çalışma süresince brüt asgari ücret üzerinden çalışılmayan sürenin ücretini karşılar. 2023 yılında, bu ödeme 13 bin 312 lira iken, asgari ücret zammı sonrasında 19 bin 850 liraya çıktı.