112 gün süresince günlük 444 TL veriliyor! SGK sigorta girişi olanlara az evvel duyuruldu: İşte tek yapmanız gereken...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı vatandaşların ekonomik durumunu güçlendirmek ve onlara maddi destek sağlamak için çeşitli destek paketleri sunmaktadır. Bu paketler, özellikle son bir yıl içerisinde en az 90 gün sigortalı olarak çalışmış kişilere yönelik olup, onların ekonomik olarak rahatlamasını hedefliyor.

Asgari Ücretle Çalışan Anneler: 2023 yılında asgari ücretle çalışan annelere doğum izninde iken 33 bin 387 lira iş göremezlik ödeneği sağlanıyordu. Asgari ücretin artmasıyla bu miktar 49 bin 783 liraya yükseldi.