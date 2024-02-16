SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

SGK hizmet tespit davası nedir? Hangi durumlarda dava açmadan SGK’ya başvurulur?

Günümüzde, işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve sosyal güvenlik haklarının korunması, herhangi bir ekonomik sistemin temel unsurlarından biridir. Türkiye'de bu önemli görevi üstlenen kurumlardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu'dur (SGK). SGK, çalışanların emeklilik, sağlık, iş kazaları ve hastalıklar gibi sosyal güvenlik haklarına erişimini sağlamanın yanı sıra işverenlerin de bu hakları sağlama yükümlülüğünü denetleyip yöneterek, hem çalışanların hem de işverenlerin sosyal güvence haklarını korur. Peki SGK hizmet tespit davası nedir? Hangi durumlarda dava açmadan SGK’ya başvurulur? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 16:44 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 16:44
SGK hizmet tespit davası nedir? Hangi durumlarda dava açmadan SGK’ya başvurulur?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dava açmadan önce SGK'ya başvuru yapma zorunluluğu, sosyal güvenlik konularında vatandaşlar ve işverenler için önemli bir konudur. SGK'ya başvurmanın zorunlu olduğu durumlar ve SGK davaları hakkında detaylı bilgi sunacak bir haberi sayfamızda detaylı şekilde bulabilirsiniz.

SGK'ya Başvuru Yapma Zorunluluğu

Sigortasız İşçi Çalıştırılması: İşverenlerin, çalışanlarını sigortasız bir şekilde istihdam etmeleri yasalara aykırıdır. Sigortasız çalıştırılan işçiler, haklarını korumak ve sosyal güvenceye sahip olmak için SGK'ya başvurabilirler. Bu durumda, SGK'ya başvuru yapmak zorunlu hale gelir.

İdari Para Cezalarına Karşı Dava Açma: İşverenler, çalışanların sosyal güvenlik primlerini zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. İşverenlerin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda, SGK tarafından idari para cezaları uygulanabilir. İşveren, bu cezalara karşı itiraz etmek ve haksızlığı düzeltmek için SGK'ya başvurabilir. İdari para cezalarına karşı dava açma hakkı, SGK'ya başvurmayı zorunlu kılar.

Ödeme Emrinin İptali İsteği: İşverenler, SGK tarafından kendilerine gönderilen ödeme emirlerine itiraz etme hakkına sahiptirler. Ödeme emri, prim borçlarını ödeme yükümlülüğünü içerir. İşveren, bu ödeme emrinin haksız olduğunu düşünüyorsa, SGK'ya başvurarak ödeme emrinin iptalini isteyebilir. Bu durumda da SGK'ya başvurmak zorunludur.

Hizmet Tespit Davası SGK Başvurusu Zorunlu Mu?

Hizmet tespit davası, bir kişinin sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilmesi için geçmiş çalışma sürelerinin ve prim ödemelerinin belirlenmesi gereken bir davadır. Bu dava, kişinin emeklilik, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal güvenlik avantajlarından yararlanabilmesi için önemlidir. Ancak hizmet tespit davası için SGK'ya başvurmak zorunlu değildir. Bu dava, genellikle mahkemeye başvurularak açılır ve mahkeme, kişinin çalışma geçmişini belirler.

SGK Davaları Nedir ve Nasıl Yapılır?

SGK davaları, genellikle sosyal güvenlik haklarıyla ilgili anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla açılır. Bu davaların bazıları şunları içerir:

Prim İadesi Davası: Kişi, primlerinin yanlış hesaplandığını veya fazla ödediğini düşünüyorsa, SGK'ya başvurarak prim iadesi davası açabilir.

Malullük Aylığı Talebi: Bir kişi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu malul kaldıysa, SGK'ya başvurarak malullük aylığı talep edebilir.

Emeklilik Başvurusu: Kişi emekli olmaya hak kazandığında, emeklilik başvurusu yaparak emeklilik haklarını kullanabilir.

SGK davaları genellikle mahkemelerde görülür ve hukuki bir süreci gerektirebilir. Davanın sonucu, kişinin sosyal güvenlik haklarını etkileyebilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu! Tedbirlerde ikinci aşama Gazze için kararlı tutum | Tel Aviv tutuştu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA