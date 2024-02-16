E-Devlet SSK hizmet birleştirme nasıl yapılır? SGK hizmet birleştirme başvurusu nasıl yapılır? SGK hizmet birleştirme

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) hizmet birleştirme, farklı kurumlarda çalışmış kişilerin tüm prim ve hizmet sürelerini tek bir kurumda toplayabilmeleri işlemidir. Bu işlem, emeklilik maaşının hesaplanmasında ve daha erken emeklilikte önemli rol oynar. Peki SGK hizmet birleştirme başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet SSK hizmet birleştirme nasıl yapılır? İşte soruların yanıtları...
SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi Nedir?
SGK hizmet birleştirme dilekçesi, hizmet birleştirme yapılacak olan kişi tarafından yazılmış ve imzalanarak ilgili kuruma iletilmiş olan dilekçeye verilen isimdir. Bu dilekçeler, hem çalışılan kuruma hem de Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrı ayrı yazılarak teslim edilir. Kişilerin çalıştıkları kuruma yazmaları gereken dilekçenin örneği, şöyledir:
• ...... (Çalışılan kurum adı)'da………. kurum sicil numarası ile görev yapmaktayım. Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) /BAĞ-KUR'a tabi olarak geçen hizmetlerimin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ıncı maddesinin (c) bendi uyarınca hizmet birleştirilmesinin yapılması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim
Adı- soyadı
imza
SSK. Sicil No
Bağ-Kur Sicil No
T.C.Kimlik No
Emekli Sicil No
Kişiler hangi kurumda çalışıyorlarsa, SGK hizmet birleştirme işlemi için o kurumun ismini yazarak dilekçelerine başlamalılardır.