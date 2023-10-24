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TC no ile e-devlet ve telefon! Rapor parası ne zaman yatar? SGK-SSK-PTT rapor parası sorgulama ekranı

Çalışanların merakla beklediği rapor parası ödeme tarihleri ve sorgulama yöntemleri hakkında tüm detaylar burada! Rapor parası, SGK tarafından belirlenen ödeme takvimine göre PTT aracılığıyla hesabınıza yatırılır. PTT şubelerinden T.C. kimlik numaranız ile rapor parası sorgulama işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Peki Rapor Parası Ne Zaman Yatar? İşte SGK-SSK-PTT Rapor Parası Sorgulama Detayları!

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 12:22 Güncelleme 07 Haziran 2024, 12:22
TC no ile e-devlet ve telefon! Rapor parası ne zaman yatar? SGK-SSK-PTT rapor parası sorgulama ekranı

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Rapor parası ne zaman yatar? SGK-SSK-PTT rapor parası sorgulama detayları sayfamızda... PTT şubelerinden T.C. kimlik numarası ile rapor parası sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için PTT şubelerine gidilmesi ya da PTT'nin müşteri hizmetleri numarasının aranması gereklidir. Müşteri hizmetlerinin aranmasından sonra müşteri temsilcilerine rapor parası sorgulamanın talep edildiğinin söylenmesi ile beraber T.C. kimlik numarası bilgisi verilerek işlem hakkında bilgi alınabilir.

Rapor Parası Hesaplama Nasıl Yapılır?

SGK üzerinden rapor parasının alınmadan önce hesaplanabilmesi için güncel olarak internet siteleri kullanılabilir. Veya e-devlet sistemi üzerinden de hesaplama işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunların yanında rapor parası alabilmek için belirlenmiş olan kriterler şöyle sıralanmıştır:

· Rapor gün sayısı

· Son bir yıllık toplam brüt ücreti

· Toplam prim gün sayısı

Hesaplama yapılırken önce kişilerin aylık brüt ücretleri yıllık olarak hesaplanır. Bu hesaplamanın yapılmasından sonra, yıllık olarak belirlenmiş olan brüt ücret 360 güne bölünür. Böylece, kişilerin günlük almakta oldukları maaşları hesaplanır. Ayakta tedavi edilen hastalar için aylık ücretlerinin üçte ikisi, yatarak tedavi gören kişilere ise aylık ücretlerinin yarısı kendilerine rapor parası olarak sigortalı kişilere verilir.

SGK Rapor Parası Nedir?

SGK tarafından sigortalı çalışanlara verilen rapor parası, belirli bir prim süresi boyunca çalışmış olan kişilere devlet tarafından verilen ve hasta oldukları süre boyunca kendilerine para verilmesini sağlayan bir sistemdir. SGK rapor parası alabilmek için sigortalı çalışan kişilere belirlenmiş olan bazı koşullar mevcuttur. Bu şartları sağlayan kişilere belirli oranlarda rapor ücretleri verilir.

Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

SGK rapor parası için başvuru yapılmasından yaklaşık 15 gün sonra kişiler rapor parası alma hakkına sahiptirler. SGK rapor parası almak isteyen kişiler, en az 3 gün boyunca rapor almış olmak zorundadırlar. Bununla beraber devlet tarafından belirlenmiş olan diğer koşulların yerine getirilmesi ile beraber başvuru sağlanır ve yapılmış olan başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirilerek kişilere ücretleri yatırılır.

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