TC no ile e-devlet ve telefon! Rapor parası ne zaman yatar? SGK-SSK-PTT rapor parası sorgulama ekranı

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Rapor parası ne zaman yatar? SGK-SSK-PTT rapor parası sorgulama detayları sayfamızda... PTT şubelerinden T.C. kimlik numarası ile rapor parası sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için PTT şubelerine gidilmesi ya da PTT'nin müşteri hizmetleri numarasının aranması gereklidir. Müşteri hizmetlerinin aranmasından sonra müşteri temsilcilerine rapor parası sorgulamanın talep edildiğinin söylenmesi ile beraber T.C. kimlik numarası bilgisi verilerek işlem hakkında bilgi alınabilir.

Rapor Parası Hesaplama Nasıl Yapılır? SGK üzerinden rapor parasının alınmadan önce hesaplanabilmesi için güncel olarak internet siteleri kullanılabilir. Veya e-devlet sistemi üzerinden de hesaplama işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunların yanında rapor parası alabilmek için belirlenmiş olan kriterler şöyle sıralanmıştır: · Rapor gün sayısı · Son bir yıllık toplam brüt ücreti · Toplam prim gün sayısı Hesaplama yapılırken önce kişilerin aylık brüt ücretleri yıllık olarak hesaplanır. Bu hesaplamanın yapılmasından sonra, yıllık olarak belirlenmiş olan brüt ücret 360 güne bölünür. Böylece, kişilerin günlük almakta oldukları maaşları hesaplanır. Ayakta tedavi edilen hastalar için aylık ücretlerinin üçte ikisi, yatarak tedavi gören kişilere ise aylık ücretlerinin yarısı kendilerine rapor parası olarak sigortalı kişilere verilir.