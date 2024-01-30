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1800, 4680 gün prim ve 50+55 yaşı dolana kısmi emeklilik! 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...

Türkiye'de emeklilik süreci, belirli şartlara bağlıdır ve bu süreci hızlandırmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Çocuk borçlanması, askerlik borçlanması, kısmi emeklilik gibi seçeneklerle çalışanlar, emekliliklerini öne çekebilirler. Her bir yöntemin kendine özgü şartları bulunmakta olup, bu şartların sağlanması halinde erken emeklilik mümkün olabilir.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 13:02 Güncelleme 30 Ocak 2024, 13:02
1800, 4680 gün prim ve 50+55 yaşı dolana kısmi emeklilik! 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın hayali, emeklilikle düzenli bir gelire kavuşmaktır. Çalışanlar, emeklilik zamanlarını merak ediyor ve bu süreci hızlandırmanın yollarını arıyorlar. Emeklilik için, mevzuatımızda belirtilen yıl ve prim şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi bulunuyor. İşe başlama tarihine göre ödenecek prim miktarı da önemlidir. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için EYT yasasıyla yaş şartı kaldırılmıştır. EYT dışındakiler için ise prim, yıl ve yaş şartları birlikte değerlendirilir.

Çocuk Borçlanması

Kadın çalışanlar, çocuklar üzerinden prim kazanabilirler. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün kazanılabiliyor. Bu, üç çocuk annesi kadınların 6 yıl erken emekli olmalarını sağlayabilir. Ancak çocukların sigortadan önce doğmuş olması şarttır. Staj yapan anneler için de bu durum geçerlidir.

Askerlik Borçlanması

Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak hem yaşlarını geri çekebilir hem de prim kazanabilirler. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik, sigorta başlangıcını geri çeker.

Kısmi Emeklilik

15 yıl ve 3600 gün primi olanlar, yaş şartını bekleyerek emekli olabilirler. Bu durum, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrasında prim 4500 güne, yıl şartı 25 yıla çıkar.

%60 Sağlık Raporu

İş yapabilme gücünü en az %60 kaybedenler, malulen emekli olabilirler. Burada en az 1800 gün prim gerekmektedir ve yaş şartı aranmaz.

Engelli İndirimi

En az %40 engellilikle vergi indirimi alanlar, yaş şartına bakılmaksızın 3600 günden başlayarak emekli olabilirler.

Yıpranma Payı

Ağır işlerde çalışanlar için eklenen prim günleri, emeklilikte yaş şartını düşürür.

Anneye Prim Desteği

Başkasının bakımına muhtaç engelli çocuk sahibi anneler için primlerin dörtte biri eklenir ve yaş şartı düşürülür.

Yurtdışı Çalışma Avantajı

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, orada geçirdikleri süreleri borçlanarak Türkiye'den emekli olabilirler.

Türkiye'de Erken Emeklilik Şartları

Türkiye'de erken emeklilik, birçok çalışanın hedeflediği önemli bir konudur. Erken emekli olabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar ve koşullar bulunmaktadır. Bu şartlar, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigortalıları için farklılık gösterir. İşte erken emeklilik hakkı kazanmak için gereken temel şartlar:

Prim Şartı ve Süresi

  • Prim Ödeme: SGK'ya yapılan prim ödemeleri, emeklilik şartları arasında önemli bir yer tutar.
  • Sigortalılık Süresi: Erken emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olunması gerekmektedir. Bu süre zarfında düzenli prim ödendiğinden emin olunmalıdır.

Yaş Şartı

  • SSK ve Emekli Sandığı Sigortalıları: SSK (4A) ve Emekli Sandığı (4B) sigortalıları için belirli bir yaşın altında olmak gerekmektedir.
  • Bağ-Kur Sigortalıları: Bağ-Kur (4B) sigortalıları için genellikle yaş şartı aranmaz.

Malulen Emeklilik

  • Sağlık Sorunları: Özellikle sağlık problemleri nedeniyle çalışma gücünü kaybedenler için malulen emeklilik bir seçenek olabilir.
  • Sağlık Kurulu Onayı: Malulen emeklilik için, Sağlık Kurulu'nun sigortalıyı malul olarak değerlendirmesi gerekmektedir.

Başvuru Süreci

  • Başvuru Yöntemi: Erken emeklilik başvuruları yazılı olarak sosyal güvenlik merkezlerine yapılmalıdır.
  • Sağlık Kurulu İncelemesi: Başvuru sonrasında, sigortalının sağlık durumu Sağlık Kurulu tarafından incelenir ve maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar verilir.

Ek Bilgi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Bilgi Almak: Erken emeklilikle ilgili sorularınız veya belirsizlikleriniz varsa, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
  • Önemli Karar: Erken emeklilik, kişisel ve finansal durumunuzu etkileyen önemli bir karardır. Bu kararı verirken dikkatli bir şekilde düşünmeniz ve tüm şartları göz önünde bulundurmanız önemlidir.
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