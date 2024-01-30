1800, 4680 gün prim ve 50+55 yaşı dolana kısmi emeklilik! 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın hayali, emeklilikle düzenli bir gelire kavuşmaktır. Çalışanlar, emeklilik zamanlarını merak ediyor ve bu süreci hızlandırmanın yollarını arıyorlar. Emeklilik için, mevzuatımızda belirtilen yıl ve prim şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi bulunuyor. İşe başlama tarihine göre ödenecek prim miktarı da önemlidir. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için EYT yasasıyla yaş şartı kaldırılmıştır. EYT dışındakiler için ise prim, yıl ve yaş şartları birlikte değerlendirilir.

Çocuk Borçlanması

Kadın çalışanlar, çocuklar üzerinden prim kazanabilirler. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün kazanılabiliyor. Bu, üç çocuk annesi kadınların 6 yıl erken emekli olmalarını sağlayabilir. Ancak çocukların sigortadan önce doğmuş olması şarttır. Staj yapan anneler için de bu durum geçerlidir.

Askerlik Borçlanması

Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak hem yaşlarını geri çekebilir hem de prim kazanabilirler. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik, sigorta başlangıcını geri çeker.