Bu detayı sağlayan emekli bir ayda 3 maaşı cüzdanına koyacak! Bunu kimse bilmiyordu

Hak Sahiplerinin Payları Ölen sigortalının hak sahiplerine, payları oranında ölüm aylığı ödenir. Örneğin, %50 hisseye sahip olan eş en az 3.750 TL, %75 hisseye sahip olan eş ise en az 5.000 TL alabilir. Emeklilik tabanı düzenlemeleri kapsamında, eşlerinden aylık ve emekli maaşı alanlar en az 11.250 TL ödeme alabilirler.

Üç Maaş Alma İmkanı ve Koşulları Bazı özel durumlarda, emekliler üç maaş çeki alma hakkına sahip olabilmektedirler. Bunun için şu koşulların sağlanması gerekmektedir: Eğer bir emekli, kendi emekli maaşının yanı sıra, vefat eden eşinden ikinci bir aylık alma hakkına sahipse, bu durumda iki maaş almaya hak kazanır.

Ayrıca, eğer emeklinin babası emekli memur ise ve vefat etmişse, babasından üçüncü bir aylık alma hakkı doğar. Baba ve annenin 4a maddesinden ayrı olarak ölüm aylığı alma hakkına sahip olmaları durumunda, üst rütbeli kişi maaşın tamamını, alt rütbeli kişi ise yarısını alabilir.

Yaş Sınırı ve Emekli Aylıkları 18 yaşına kadar, her iki emekli aylığını da alabilirsiniz. Ancak, bu yaştan sonra yalnızca yüksek olan emekli aylığını almanız mümkündür.