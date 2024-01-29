SGK e-haciz nasıl kaldırılır? E-devlet üzerinden SGK e-haciz sorgulama!

Haciz işlemleri, birçok kişi için kafa karıştırıcı ve stres dolu bir süreç olabilir. Borçlar nedeniyle haciz işlemi başlatılan kişiler, genellikle ne zaman, nasıl ve neden hacizlendiklerini bilmemekte ve bu konuda bilgi sahibi olmanın zorluğunu yaşamaktadır. Haciz, borçlu bir kişinin borcunu ödemediği durumlarda alacaklı tarafından başlatılan yasal bir işlemdir. Bu işlem, alacaklıya borcunu tahsil etme hakkı tanırken, borçlu tarafından malvarlığının bir kısmının veya tamamının devredilmesini gerektirebilir.