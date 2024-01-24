SGK hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır? TC. kimlik no ile SGK 4A hizmet dökümü sorgulama ekranı

Adım 4: Sistem sizden TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusun kayıtlı olduğu il ve doğum tarihi gibi bilgiler isteyecektir. Adım 5: İstenilen bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra "Sorgulama" butonuna tıklayarak SGK hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz.

SGK Üzerinden Sorgulama İşlemi ve Resmi Evrak Kullanımı SGK hizmet dökümünü sorgulama işlemi ile elde edeceğiniz belge, sadece bilgi edinme amacıyla kullanılabilir. Bu belge resmi bir evrak olarak geçerli değildir. Ancak, resmi işlemleriniz için kullanmak isterseniz e-Devlet üzerinden alacağınız 4A hizmet dökümünü resmi evrak olarak kullanabilirsiniz. Bunun için bir e-Devlet şifresine ihtiyacınız olacaktır. E-Devlet şifrenizi PTT şubelerinden temin edebilir ve ardından giriş yaparak belgenizi yazdırabilirsiniz.

4A hizmet dökümü sorgulama işlemi sayesinde emeklilik sürecinizle ilgili önemli bilgilere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Teknolojinin sunduğu bu kolaylık sayesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmenize gerek kalmadan, bilgilerinizi kolayca kontrol edebilirsiniz.

Eğer resmi evrak olarak kullanmak isterseniz, e-Devlet üzerinden aldığınız belgeyi kullanarak işlemlerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, emeklilik planlarınızı doğru bir şekilde yapmak için sigorta bilgilerinizi düzenli olarak takip etmek oldukça önemlidir.