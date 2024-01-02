Çeyiz parası yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatar? Devlet kimlere çeyiz parası veriyor?

Devlet doğrultusundan verdiği çeyiz yardımı olarak da tanınan evlilik ödeneği amacıyla bireylerin e-devlet üzerinden ya da kendilerine en yakın SGK il ya da ilçe müdürlüklerinden müracaat yapmaları lüzumludur. Çeyiz parası alabilmek isteyen bireylerin, SGK il ya da ilçe müdürlüklerine kişisel olarak yapacakları müracaatta lüzumlu olan evraklarının tamamını teslim etmekle yükümlülerdir. Online olarak oluşturulan müracaatlarda birtakım belgeler e-devlet üzerinden onaylanarak alakalı kuruma iletilebilir. Bu nedenle, çevrimiçi müracaat yapmış olan vatandaşlar ile kuruma müracaat yapacak bireylerin belgeleri aynı değildir.

Devlet Kimlere Çeyiz Parası Veriyor?

Devletten çeyiz parası alabilecek olan şahıslar, yetim maaşı almakta olan insanlardır.

Daha evvel yetim maaşı almış fakat sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan şahıslara çeyiz parası verilmesi söz hususu değildir. Ancak, yetim maaşı alan vatandaşların uyorlarsa ya da rastgele bir kurumda eğitim görüyorlarsa sigortalı çalışmaları hallerinde da çeyiz paraları kesilmez. Bununla beraber, yetim aylıklarının BAĞKUR'lu olarak çalışılması halinde da kesilmemesinden ötürü, yetim maaşı alan vatandaşlar BAĞKUR kapsamında çalışırken de çeyiz parası alma hakkına sahiptir.