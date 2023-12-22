49, 50, 51 yaşına gelene şahane haber verildi! Tek şartla emeklilik yaşınız 2 ila 6 yıl geriye çekiliyor

Çalışanlar genellikle emeklilik tarihlerini öğrenirken, hangi kurumdan ne kadar prim ödedikleri önemlidir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş şartının kaldırılması, EYT yasası ile erken emeklilik hakkını getirdi. Ancak erken emeklilik için başka yollar da bulunmaktadır. İşte erken emeklilik hakkı sağlayan formüller!
Kadınlara Özel: Ek Prim İmkanı
Kadın çalışanlar, çocuk başına ek prim avantajından yararlanabilirler. Üç çocuğa kadar olan bu imkan, toplamda 2160 gün ek prim demektir. Bu, gerekli yaş ve çalışma süresini doldurmuş anneler için, üç çocuğu varsa 6 yıl daha erken emeklilik hakkı anlamına gelir.
Erkekler İçin: Askerlik Borçlanması
Erkek çalışanlar, sigortalı olmadan önce yaptıkları askerlik süresini borçlanarak, emeklilik tarihlerini 1 yıl kadar öne çekebilirler. Bu, sigorta başlangıç tarihini geriye çeker.