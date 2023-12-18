1999 öncesi, 2000, 2008 sonrası 4A SGK emeklilik tablosu: 10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı darmaduman

İşe Giriş Tarihinin Değiştirilmesi Hem kadın hem de erkek çalışanlar için işe giriş tarihlerini değiştirebilme imkanı bulunmaktadır. Bu, özellikle borçlanma yoluyla mümkün olabilir. Kadın Çalışanlar: 3 çocuk için toplam 6 yıl, yani 2760 prim gün kazanımı sağlayabilirler.

3 çocuk için toplam 6 yıl, yani 2760 prim gün kazanımı sağlayabilirler. Erkek Çalışanlar: Askerlik borçlanması yaparak, askerlik süreleri kadar işe giriş tarihlerini öne çekebilirler.

2023 Yılı Erken Emeklilik Formülleri Erkek ve kadın çalışanlar için geçerli olan çeşitli erken emeklilik formülleri bulunmaktadır. Bunlar: 3600 Günle Emeklilik: Eylül 1999 öncesi işe girenler için geçerlidir.

Eylül 1999 öncesi işe girenler için geçerlidir. 4500 Günle Emeklilik: 1999-2008 arası işe girenler için uygulanır.

1999-2008 arası işe girenler için uygulanır. 5400 Günle Emeklilik: 2008 Mayıs sonrası işe girenlerde geçerlidir.

10 Yılda Erken Emeklilik SGK, bazı özel durumlarda 10 yılda erken emeklilik imkanı sunar. Bunun için 1800 gün ve 10 yıl çalışma şartı bulunur. Ayrıca, çalışanın yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşaması gerekiyor.

Erken Emekliliğin Anahtarları Erken emekliliğe ulaşmanın birkaç yolu vardır. Bunlar arasında prim gün sayısını artırmak, yaş şartını beklemek yerine alternatif yolları değerlendirmek ve borçlanma yöntemlerini kullanmak bulunmaktadır. 1. Prim Gün Sayısını Artırmak İlk İşe Giriş Tarihini Öne Çekmek: Erken emeklilik için ilk işe giriş tarihinin önemi büyüktür. İşe giriş tarihi ne kadar erken olursa, emeklilik için gereken toplam prim gün sayısına daha çabuk ulaşılır. Ek İş ve Faaliyetler: Ek işlerde çalışarak veya serbest meslek faaliyetleriyle ek prim günleri kazanmak, emeklilik yaşını öne çekebilir.