Az önce açıklandı! Toplu para ödemesi yapılıyor! Dikkat, paranız SGK’da kalmasın!

SGK da dahil olmak üzere birçok kurum, bu konuda habersiz vatandaşların haklarının birikmesine sebep olabiliyor. Bu durumu önlemek adına, e-Devlet üzerinden bu ödemeleri sorgulayabilirsiniz. Başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda hak kazandığınız toplu para ödemesi onaylanırsa, SGK size ödeme yapılacak hesap bilgilerinizi iletecektir. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmanız önemlidir.

Ancak birçok vatandaş, bu ödemenin yalnızca vefat eden kişinin en büyük çocuğuna verildiğini düşünmektedir. Gerçekte ise, ölüm parası en büyük çocuğa çekilse de diğer çocukların da hesaplarına aynı oranda yatırılır.