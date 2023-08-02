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Tarih verildi: 3 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar yapmayan bin pişman olur! Baltayı taşa vurmayın! Hemen SGK'ya gidin ve...

SGK, yapılandırma işlemlerinin son başvuru tarihini 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatmıştır. Bu tarihe kadar borçlarını yapılandırmayanlar, yasal faizler ve cezalarla birlikte daha yüksek miktarlarda ödeme yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durum, borçluların maddi açıdan zarar görmesine yol açabilir ve ödeme güçlükleri yaşamalarına neden olabilir.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 10:56 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 10:56
Tarih verildi: 3 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar yapmayan bin pişman olur! Baltayı taşa vurmayın! Hemen SGK’ya gidin ve...

SGK'dan yapılan son dakika açıklamalarına göre, 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar borç yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeyenler, yüksek mevlada ödeme yaparak zarara girmiş olacaklar. Bu açıklama, borçları olan birçok kişi için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

SGK'nın Twitter Üzerinden Yaptığı Duyuru

Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. SGK'nın resmi sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden yapılan duyuru, borçluları bilgilendirmek ve son başvuru tarihini hatırlatmak amacıyla yapılmıştır.

Cari Dönem Prim Borçları ve Diğer Borçlar

Borç yapılandırma işlemleri genellikle SGK prim borçları, vergi borçları, trafik cezaları ve diğer kamu alacakları gibi çeşitli borçlar için uygulanabilir. Özellikle cari dönem prim borçları, birçok işveren ve çalışan için önemli bir yük oluşturmaktadır. Bu nedenle, yapılandırma işlemi, borçların düzenlenmesi ve ödenmesi için önemli bir fırsat sunar.

Borç yapılandırma, bireylerin bankalara, vergi dairelerine, ve sosyal güvenlik kurumlarına olan borçlarını yapılandırmalarını ve uzun vadeli taksitlere bölmelerini mümkün kılıyor.

Borç yapılandırma programından yararlanmak isteyenler, belirlenen başvuru merkezlerine başvuruda bulunarak borç durumlarını gözden geçirtebiliyor. Başvuruların yoğun olması nedeniyle, ek personel görevlendirilerek vatandaşlara daha hızlı hizmet verilmesi sağlanıyor.

Programın bir diğer avantajı ise, vatandaşların kredi notlarına olumlu katkı sağlaması. Düzenli ödemeler sayesinde, kredi notu düşük olan vatandaşlar da kademeli olarak kredi notlarını yükselterek finansal geleceklerini güvence altına alabiliyor.


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