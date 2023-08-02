Tarih verildi: 3 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar yapmayan bin pişman olur! Baltayı taşa vurmayın! Hemen SGK’ya gidin ve...

SGK'dan yapılan son dakika açıklamalarına göre, 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar borç yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeyenler, yüksek mevlada ödeme yaparak zarara girmiş olacaklar. Bu açıklama, borçları olan birçok kişi için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.
SGK'nın Twitter Üzerinden Yaptığı Duyuru
Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. SGK'nın resmi sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden yapılan duyuru, borçluları bilgilendirmek ve son başvuru tarihini hatırlatmak amacıyla yapılmıştır.
Cari Dönem Prim Borçları ve Diğer Borçlar
Borç yapılandırma işlemleri genellikle SGK prim borçları, vergi borçları, trafik cezaları ve diğer kamu alacakları gibi çeşitli borçlar için uygulanabilir. Özellikle cari dönem prim borçları, birçok işveren ve çalışan için önemli bir yük oluşturmaktadır. Bu nedenle, yapılandırma işlemi, borçların düzenlenmesi ve ödenmesi için önemli bir fırsat sunar.