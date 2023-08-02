Tarih verildi: 3 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar yapmayan bin pişman olur! Baltayı taşa vurmayın! Hemen SGK’ya gidin ve...

SGK'dan yapılan son dakika açıklamalarına göre, 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar borç yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeyenler, yüksek mevlada ödeme yaparak zarara girmiş olacaklar. Bu açıklama, borçları olan birçok kişi için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

SGK'nın Twitter Üzerinden Yaptığı Duyuru Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. SGK'nın resmi sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden yapılan duyuru, borçluları bilgilendirmek ve son başvuru tarihini hatırlatmak amacıyla yapılmıştır.