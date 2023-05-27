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    • SGK
    • 27.05.2023 17:09
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    • 27.05.2023 17:10
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    EVDE BAKIM MAAŞI alanlara bayram ikramiyesi var mı? 2023 Haziran EVDE BAKIM MAAŞI + İKRAMİYE ne kadar olacak? 28 Haziran bayram ikramiyesi...

    Evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı, 1 Temmuz'da sona erecek. Bakıma muhtaç durumda olan engelli, yaşlı veya hasta bireylere bakan ve ihtiyaçlarını karşılayan kişilere verilen evde bakım maaşına yönelik araştırmalar devam ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar?

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı?

    Evde bakım maşı alanların Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıp faydalanmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

    BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

    Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

    Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek. Dul ve yetim aylığı alanlara ise Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana yeni yılda 1000 TL ödeme yapılacak.
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        700 yıllık bir Bursa efsanesi
        Haberler SGK EVDE BAKIM MAAŞI alanlara bayram ikramiyesi var mı? 2023 Haziran EVDE BAKIM MAAŞI + İKRAMİYE ne kadar olacak? 28 Haziran bayram ikramiyesi...
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