3 şartla hemen maaş bağlanacak! 10 yıl sigortayla emekli olabilirsiniz! SGK'ya dilekçeyi vermeniz yetiyor!

10 yıl sigortası olan kişilere bazı durumda erken emeklilik hakkı tanınıyor. İlk sigortalılık tarihine göre, 10 yıllık primle emekli olma hakkı tanınıyor. Bunun için aranan en önemli şart sigortanızın erken yaşlarda başlamış olmasıdır.Bu şartı taşıyan kişiler erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Evrağın teslim edilmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hemen maaş bağlıyor. Prim gününü tamamlama imkanı olmayanlar detayları merak ediyor.
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.