1261 gün şartı ortadan kalkıyor! 2008 sonrası Bağkur'lulara 5 yıl erken emeklilik! Primler de eşitleniyor!
Türkiye'de emeklilik sistemi, çalışanların yaşamlarındaki en önemli aşamalardan biridir. Çalışanlar için emekli olma süreci oldukça önemli olsa da, emeklilik sistemi hakkındaki kurallar ve yasalar oldukça karmaşıktır. Bu nedenle, özellikle de Bağ-Kur'lu vatandaşlar için emeklilik sistemiyle ilgili yapılacak olan değişiklikler, oldukça önemlidir. SGK sisteminde bir sigortalı son 7 yıllık çalışmasında en çok hangi sigorta kolundan prim yatırmışsa o sigorta kolundan emekli oluyor şartı uygulanıyor. Yani son 7 yıl içinde 1261 gün SSK primi yatıran bir Bağkur'lu tamamen SSK üzerinden emekli olabilmekteydi. Prim eşitlemesi ile beraber bu şart da kaldırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağkur ve SSK primlerinin eşitlenmesine yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Bu çalışmalar, EYT (Erken Emeklilik Talebi) yasası kapsamında yer almamış olsa da, Bağkur'lu erkeklerin çok daha yüksek prim şartı ile emekli olabilmesi nedeniyle uzun süredir tartışılıyordu.
Bağkur ve SSK primleri arasındaki eşitsizlikle ilgili çalışmaların kapsamı genişletiliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle, 9000 prim günü şartı 1800 günlük indirimle 7200 güne düşürülerek, Bağkur'lu esnaf ve çalışanların emeklilik süreçleri kısaltılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı sağlanacak.
Bağkur ve SSK primlerinin eşitlenmesi, sadece şirket ortakları değil, herkesi kapsayacak bir şekilde yapılacak. Böylece, esnafların ve çalışanların emeklilik süreçleri daha adil bir şekilde işleyecek. Ancak bu düzenlemenin ilk etapta, 10 ve altında işçi çalıştıran esnaflar için geçerli olacağı belirtildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, SGK sistemindeki birçok şart da değişecek. Özellikle, son 7 yıllık çalışma sürecinde hangi sigorta kolundan daha fazla prim yatırıldıysa, emeklilik de o sigorta kolundan yapılacak kuralı kaldırılacak. Böylece, prim eşitlemesiyle birlikte, daha adil bir emeklilik süreci işleyecek.