Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 29.03.2023 14:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2023 14:40
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? Meclis'ten geçti!

    Geçici işçiye kadro hakkında araştırmalar hızlandı. Geçici işçilere kadro düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 60 bin işçiyi ilgilendiren geçici işçiye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmalarının önü açılacak.Peki, geçici işçiye kadro ne zaman? Geçici işçiye kadro şartları neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek?

    En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, geçici işçiye kadro ne zaman gelcek? İşte detaylar...

    GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SÜRESİ ARTIYOR!

    Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.

    GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO TEKLİFİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    60 bin işçiyi yakından ilgilendiren kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.

        KADROYA KAÇ KİŞİ GEÇECEK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz haftalarda geçici işçiye kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, konu ile ilgili açıklamasında "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak calışmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı.

        300 BİN GEÇİCİ İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

        Geçici işçi, geçici iş pozisyonlarında altı aydan az süreyle belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilere denmektedir.

        Geçici işçiye kadro düzenlemesi; 2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar.

        HAK-İŞ BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçici işçilerin kadroya alınmalarının daha sağlıklı ve adaletli olacağını belirterek, "Burada 11 ay 29 gün çalıştırma imkanı idareye bırakılıyor. Çaykur'da 9 bin geçici işçimizden sadece 800'ü kadroya geçebiliyor. Geçici işçi oldukları için başka bir işsizlik ödeneği yardımı alamıyor, başka bir işte çalışamıyor ve işten çıkarıldıkları için işe iade davası açamıyorlar. Bu insanların emekli olması büyük ihtimalle mümkün değil. Mağduriyetlerini gidermek gerekiyor." diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler SGK SON DAKİKA! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? Meclis'ten geçti!
            loading
            SON DAKİKA