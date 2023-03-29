SON DAKİKA! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? Meclis'ten geçti!

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, geçici işçiye kadro ne zaman gelcek? İşte detaylar...
GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SÜRESİ ARTIYOR!
Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.
GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO TEKLİFİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
60 bin işçiyi yakından ilgilendiren kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.