SSK, Bağ-Kur'luya ne kadar yatacak? Emeklilere intibak yasası çıkacak mı? 2023 emekli intibak zammı son dakika!

2023 emekli intibak zammı hakkında detaylar merak ediliyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, intibak için Meclis'i bekliyor. Bu kapsamda, emeklilik şartlarında standart sağlandıktan sonra maaş bağlama sistemi de eşitlenmiş olacak. Peki, 2023 emekli intibak zammı ne kadar? İşte detaylar...
İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.
2023 EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu.
"EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."