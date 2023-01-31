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    • SGK
    • 31.01.2023 08:30
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    • 31.01.2023 08:30
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    SSK, Bağ-Kur'luya ne kadar yatacak? Emeklilere intibak yasası çıkacak mı? 2023 emekli intibak zammı son dakika!

    2023 yılında emekli maaşlarına yapılan %30 zammın ardından bir düzenleme de intibak için bekleniyor.

    takvim.com.tr
    2023 emekli intibak zammı son dakika!

    2023 emekli intibak zammı hakkında detaylar merak ediliyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, intibak için Meclis'i bekliyor. Bu kapsamda, emeklilik şartlarında standart sağlandıktan sonra maaş bağlama sistemi de eşitlenmiş olacak. Peki, 2023 emekli intibak zammı ne kadar? İşte detaylar...

    İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

    2023 EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu.

    "EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."

        İNTİBAK YASASI ÇIKARSA NE KADAR ARTIŞ OLUR?

        Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.

        İNTİBAK DÜZENLEMESİ NEDİR?

        2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını alıyorlar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar olarak iki ana gruba ayrılıyor.
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