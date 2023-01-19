EYT'liye vergi avantajı: Eksik primi olanlar dikkat! EYT'liye vergi iadesi nasıl hesaplanıyor? Kimler alabiliyor?



* Borçlanma başvurumu 2022 yılı bitmeden yaptım. Asgari ücretteki artıştan etkilenmemek için bunu ne kadar süre içerisinde ödemeliyim?

Doğum ve askerlik borçlanmasının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından size gönderilen tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Yurt dışı borçlanmasında ise bu süre 3 ay oluyor. Ödeme süresini kaçıranın başvurusu geçersiz sayılıyor. Borçlanma yapılmak isteniyorsa yeniden başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu durumda da yeni asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması söz konusu oluyor.



* 18 ay askerlik borçlanması başvurusu yaptım ama daha az sürenin yeteceğini öğrendim. Yine de 18 ayın tamamını mı ödemem gerekiyor?

Başvuru sırasında 18 ay borçlanma talebinde bulunan bir sigortalı bu sürenin kendine ihtiyacı olan kısmı kadar ödeme yapabiliyor. Bu durumda kalan günler ve bunların tutarı iptal oluyor. Ancak daha sonra kalan günlere ihtiyaç duyulursa yeniden başvuru yapmak gerekiyor. Bu durumda bu süreler için son asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.