EYT'liler çalışamayacak mı? 20 Ekim EYT son dakika 50 yaş: EYT'de çok bilinmeyen o detay ortaya çıktı! Prim gün sayısı eksik olanlar...

20 Ekim EYT son dakika... EYT husussu ile alakalı sona geliniyor. Sona gelindikçe de hem ciddi bilgi kirliliği yaşanıyor hem de kafalarda ciddi soru işaretleri doğuyor. 'EYT'li miyim, yeni yasa beni de kapsayacak mı?' gibi klasik soruların dışında; EYT ile alakalı diğer merak edilenler de var. Mesela, prim gün adedi eksik olanların askerlik ya da doğum borçlanması yaparak, yeni yasadan yararlanıp yararlanamayacağı? EYT'de pek bilinmeyen, konuşulmayan bir husus daha var; o da, planlamaden işverenlerin nasıl etkileneceği. İşte tüm detaylar
EYT'LİLER ÇALIŞAMAYACAK MI?
EYT düzenlemesi çıktıktan sonra çalışanın emekliliğe zorlanıp zorlanamayacağı sorusuna. Malum, günün şartlarına göre, birçok EYT'li, düzenlemeden yararlanıp, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmek istiyor. Düzenlemede, 'emekli olunur, çalışamaz' şeklinde bir madde yer alabilir mi? Açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Çünkü iş kanunu gereği, emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı çalışana ait bir haktır. İşveren, çalışanı zorla emekli edemez. Ancak, işveren, işyeri kurallarını belirlemiş ve emekliliği gelenlerin işe devam etmemesi gibi bir kuralı da şart koşmuşsa, o zaman çalışan emekli edilebilir.
KİMLER EYT'Lİ OLACAK?
EYT konusu ile alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamayı paylaşayım. Keza, Bakan Bilgin'in açıklaması nasıl bir EYT düzenlemesi olacağının ana hatlarını net meydana koyuyor. Bakan Bilgin, "Birçok televizyon kanalında detaylı eksperler ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek şunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 senesi evveli biliyorsunuz yaş ile alakalı bir problem var. O bozukluğu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var" açıklamasını yaptı. Bakan Bilgin, hazırlıkların Aralık ayında Meclis'e geleceğini de söyledi.