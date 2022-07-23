Gözler oradaydı! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık... SSK-SGK müjdeyi verdi!

Emeklilik amacıyla bekleyen vatandaşlar kapsamında sevindirici haber geldi! Emeklilik kriterleri sürekli olarak değişiklik gösteriyor.
Prim günü, sigortalı süresi, ilk sigorta giriş tarihi ve cinsiyete bağlı olarak farklı oluyor. Gelen son haberlere göre çoğu bireyi yakından ilgilendiren emeklilik yaşı düşürülecek. Yapılan açıklamalara göre makul şartları sağlıyorsanız anında SGK'ya müracaat ederek emekliliğinizi öne alabilir ve emekli olabilirsiniz.
Emekli Olmak İçin Beklemeyin
SSK-SGK verilen habere göre günlerini dolduran vatandaşlar borçlanmadan emekli olabilecekler. Sigortalılık gününü tamamlamış vatandaşlar bağlamında ortaya çıkartılan bu fırsatın şartları vardır.
Şartlar tarafında ilk olarak SGK'ya dilekçe verilmelidir. SGK'nın gerçekleştireceği değerlendirme ile emeklilik haline karar verilir. Emeklilik amacıyla lüzumlu şartları sağlıyorsanız emeklilik amacıyla başvurunuzu yapmaya başlayabilirsiniz.
Erken Emeklilik Kimleri İçine Alıyor?
Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor. Bir istisna bulunuyor. O da Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor.
Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanlar için 1.800 gün, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün FHSZ kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor.
FHSZ kapsamındaki bir sektörde çalışmış olmak yetmiyor. Belirtilen işi yapmak gerekiyor. Yani çimento fabrikasında yönetici sekreteri olarak çalışan birisi yıpranmadan yararlanamıyor. Ya da gazetedeki muhasebe elemanı yıpranma alamıyor.