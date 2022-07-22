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SGK emeklilerine maaşa ek ödeme yapılacak: Ödemeler yarından itibaren verilecek!

Emekli maaşına karşılıksız ek nakit desteği alabilmek isteyenler bu bankalara akın ediyor. Emekli maaşını çoğaltmak isteyenler bağlamında önemli bir alternatif olarak görülmeye başlayan bankaların emekli müşterilerine verilen 5.250 TL'ye varan emekli nakit promosyon ödemelerinden yararlanmak amacıyla bankalara emekli maaşını taşımayı taahhüt etmek yeterli oluyor.

takvim.com.tr
22.07.2022 11:41 - Son Güncelleme: 22.07.2022 11:49
SGK emeklilerine maaşa ek ödeme yapılacak: Ödemeler yarından itibaren verilecek!

Emekli maaşına ek ödeme arayanlar bu bankalara koşuyor! geri ödeme yok, şart yok! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

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SGK emeklilerine maaşa ek ödeme yapılacak: Ödemeler yarından itibaren verilecek!

Garanti BBVA emekli müşterilerine özel 5.250 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Hem de her bir emekli tanıdığını getirenlere ise ek 250 TL nakit mükafat fırsatı da sunulacak.

SGK emeklilerine maaşa ek ödeme yapılacak: Ödemeler yarından itibaren verilecek!

Emeklilerin maaş aralığına göre yayılan promosyon oranları kişilerin maaş taşıma taahhütlerinin sonrasında hesaplara ek koşul olmadan yatırılacak.

SGK emeklilerine maaşa ek ödeme yapılacak: Ödemeler yarından itibaren verilecek!

Akbank Emekli Promosyonu

Akbank SGK emeklilerine özel promosyon oranları ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri ile emeklilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

SGK emeklilerine maaşa ek ödeme yapılacak: Ödemeler yarından itibaren verilecek!

Akbank emekli promosyonu olarak maaşını 3 yıllığına bankaya taşımayı taahhüt edenlere özel 3.500 TL olarak belirlenmiştir.


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