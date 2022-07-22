SGK emeklilerine maaşa ek ödeme yapılacak: Ödemeler yarından itibaren verilecek!
Emekli maaşına karşılıksız ek nakit desteği alabilmek isteyenler bu bankalara akın ediyor. Emekli maaşını çoğaltmak isteyenler bağlamında önemli bir alternatif olarak görülmeye başlayan bankaların emekli müşterilerine verilen 5.250 TL'ye varan emekli nakit promosyon ödemelerinden yararlanmak amacıyla bankalara emekli maaşını taşımayı taahhüt etmek yeterli oluyor.
22.07.2022 11:41 - Son Güncelleme: 22.07.2022 11:49
Akbank Emekli Promosyonu
Akbank SGK emeklilerine özel promosyon oranları ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri ile emeklilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.