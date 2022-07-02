4500 gün primi olana emekli maaşı! Yaş şartına dikkat... Maaş derdi de yok!

Toplamda 4500 prim günü olan çalışan sigortalılık yaş ve gün koşulu ile erken emekli olabiliyor. Son günlerin en çok konuşulan gündem hususlarından birisi de 2022 senesi emeklilik dilekçesi konusudur. Erken emekli olacak olan vatandaşlar amacıyla seçeneklerden birisi de 4500 gün koşuludur. Peki, SGK emeklilik müracaat dilekçesi nasıl verilecek? İşte detaylar!
SGK emeklilik müracaat dilekçenizi verirken, kesinlikle doğru ve tam bir şekilde bilgi verdiğinize ilgi etmeniz şarttır. Bu kapsamda çeşitli bir değerlendirme prosedürü yapılıyor. Bu koşullar çalışan vatandaşlara özel olarak belirlenir. Prim gün ödeme şartı, sigortalı gün şartı, ve yaş şartıdur. Dolayısıyla bu ilkelerin tamamının makul bulunması halinde SGK dilekçesine onay verilir. Ardından ise vatandaşlara emekli maaşı verilir.
Ancak çalışan vatandaşlar SGK emeklilik primi şartlarını sağlamıyorsa kişilere maaş verilmez. Çalışanların bu tarz hallere aynı vakitte itiraz hakları bulunuyor. İlgili kurumlara çalışanlar itiraz dilekçesinde bulunabilir. Ancak itirazın olumsuz olarak sonuç vermesi halinde bireynin emekliliği yaş haddi üzerinden hesaplanacaktır.