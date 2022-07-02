4500 gün primi olana emekli maaşı! Yaş şartına dikkat... Maaş derdi de yok!

SGK emeklilik müracaat dilekçenizi verirken, kesinlikle doğru ve tam bir şekilde bilgi verdiğinize ilgi etmeniz şarttır. Bu kapsamda çeşitli bir değerlendirme prosedürü yapılıyor. Bu koşullar çalışan vatandaşlara özel olarak belirlenir. Prim gün ödeme şartı, sigortalı gün şartı, ve yaş şartıdur. Dolayısıyla bu ilkelerin tamamının makul bulunması halinde SGK dilekçesine onay verilir. Ardından ise vatandaşlara emekli maaşı verilir.