Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 03.07.2022 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2022 13:05
    ABONE OL

    4500 gün primi olana emekli maaşı! Yaş şartına dikkat... Maaş derdi de yok!

    SGK emeklilik dilekçesi veren tüm erkek ve bayan çalışanlarda ilk olarak vatandaşın hakları olur. Genellikle işe giriş tarihine göre yaş özelliğinden emeklilik şartı ile normal koşullar belirleniyor. Dolayısıyla emeklilik dilekçesini veren çalışanın normal emeklilik şartları inceleniyor. Böylece emekli olunup olunamayacağına dair genel bir bilgilendirme de yapılıyor.

    takvim.com.tr
    4500 GÜN PRİMİ OLANA BÜYÜK MÜJDE! MAAŞ DERDİ DE YOK!

    Toplamda 4500 prim günü olan çalışan sigortalılık yaş ve gün koşulu ile erken emekli olabiliyor. Son günlerin en çok konuşulan gündem hususlarından birisi de 2022 senesi emeklilik dilekçesi konusudur. Erken emekli olacak olan vatandaşlar amacıyla seçeneklerden birisi de 4500 gün koşuludur. Peki, SGK emeklilik müracaat dilekçesi nasıl verilecek? İşte detaylar!

    SGK emeklilik müracaat dilekçenizi verirken, kesinlikle doğru ve tam bir şekilde bilgi verdiğinize ilgi etmeniz şarttır. Bu kapsamda çeşitli bir değerlendirme prosedürü yapılıyor. Bu koşullar çalışan vatandaşlara özel olarak belirlenir. Prim gün ödeme şartı, sigortalı gün şartı, ve yaş şartıdur. Dolayısıyla bu ilkelerin tamamının makul bulunması halinde SGK dilekçesine onay verilir. Ardından ise vatandaşlara emekli maaşı verilir.

    Ancak çalışan vatandaşlar SGK emeklilik primi şartlarını sağlamıyorsa kişilere maaş verilmez. Çalışanların bu tarz hallere aynı vakitte itiraz hakları bulunuyor. İlgili kurumlara çalışanlar itiraz dilekçesinde bulunabilir. Ancak itirazın olumsuz olarak sonuç vermesi halinde bireynin emekliliği yaş haddi üzerinden hesaplanacaktır.

        En az Minimum Aylık Maaşı 3500 TL

        Yaş koşuluna bağlı olarak emekli olan bireylere SGK vatandaşlara özel maaşlar bağlıyor. Ancak normal emeklilikte ödenen primlerden daha düşük düzeyde ödemeler bulunduğu amacıyla maaşlarda kesintiler olabiliyor.

        Ancak son alınan karar ile emeklilerin aylık maaşları 2022 senesinde en az 3500 TL seviyesinde maaş alacaklar şeklinde işlemler kararlaştırıldı. Sonuç olarak en düşük, taban emekli maaşı 3500 TL olarak bakanlık doğrultusundan kararlaştırıldı. Erken emeklilikte bilhassa 1999 başta olmak üzere 2008 ve 2022 yılları çok mühim tarihlerdir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Demir Yumruk’ta ‘deli’ oyunlar
        Haberler SGK 4500 gün primi olana emekli maaşı! Yaş şartına dikkat... Maaş derdi de yok!
            SON DAKİKA