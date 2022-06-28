SGK para iadesi e-devlet üzerinden nasıl yapılır? SSK birikmiş paramı almak istiyorum, nasıl alabilirim?

SSK'da biriken paranın hesapları , kişilerin sigorta türlerine göre gerçekleşir. Memurların prim ödemelerinde, bugüne dek yapmış oldukları tüm ödemelerin türlerine göre yüzde hesaplaması yapılır. BAĞKUR kapsamında çalışmış olan kişilerin birikmiş para hesaplamaları, brüt kazançlarının %20'si kadar yapılır. 4A kapsamındaki sigortalıların ise hesaplamaları sigorta giriş tarihlerine göre belirlenir. Sigortalı çalışanların SSK birikmiş para hesaplamaları, 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olmuş kişiler için 2008 yılına kadar olan brüt kazançlarının %20'si kadarı olarak yapılır. 2008 yılından sonra sigortalı olma durumlarında ise brüt kazancın %9'u hesaplanır ve kişilere verilir.

Emekli olmak istemeyen kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden paralarını alabilmeleri imkanları vardır. Ancak kişilerin toplu ödeme alabilmeleri için yaşlılık ödemelerini almamış olmaları gereklidir. Bunun yanında da emekliliği kesinleşmiş ve resmi olarak emeklilik işlemleri başlatılmışsa, kişiler herhangi bir şekilde primlerinin iadelerini alamazlar.

Geriye dönük sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınamaması ve kişilerin resmi olarak hak sahibi olmaları durumlarında Sosyal Güvenlik Kurumuna dava açılması gereklidir. Kişiler eğer haklı olduklarını ispat edebilirse, davayı kazanarak kendilerine geriye dönük prim ödemelerinin verilmesi durumu kesinleşir.

SGK Nasıl İptal Edilir?

İşe girdikten sonra sigorta durumunun iptal edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvuru yapılması gereklidir. Bir kurul, iş yerinde sigortalı olarak çalışmayan kişiyi değerlendirir ve çalışmadığının tespit edilmesinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkisini keser.

Geriye Dönük Sigorta Primi Ödenir Mi?