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SGK para iadesi e-devlet üzerinden nasıl yapılır? SSK birikmiş paramı almak istiyorum, nasıl alabilirim?

SSK’dan birikmiş paraların çekilebilmesi için, kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmaları gerekmektedir. SSK'dan hak edilen birikmiş tutarların alınması süreci, ilgili il ya da ilçe müdürlüklerinde, SGK tarafından öngörülen belirli bir dilekçe ve kimlik fotokopisi ile yapılacak başvuruları gerektirir. Bu işlemler tamamlandığında, kişiler birikmiş olan tutarları sorunsuz bir şekilde alabilirler. Eğer "SSK'dan birikmiş paramı nasıl alırım?" diye merak ediyorsanız, işlemlerinizi SGK müdürlüklerine şahsen başvurarak ya da e-devlet platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilirsiniz. SGK para iadesi işlemleri e-devlet üzerinden nasıl yapılır? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 15:18 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 15:19
SGK para iadesi e-devlet üzerinden nasıl yapılır? SSK birikmiş paramı almak istiyorum, nasıl alabilirim?

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SGK'da birikmiş paranın olup olmadığını öğrenmek için e-devlet sistemine girilmesi gereklidir. E-devlete girilmesinin ardından arama kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi" yazılması gereklidir. Daha sonra, gerekli olan adımlar izlenerek sorgulama işlemi kolaylıkla tamamlanabilir.

SGK Para İadesi E-Devlet Üzerinden Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden SGK'nın para iadesi işlemlerin yapılabilmesi için sisteme girişin ardından arama kısmına "Toptan Ödeme Talebi" yazılması ve aratılması gereklidir. Toptan ödeme talep eden kişiler, bu sayfaya giriş yapmalarından sonra ilgili adımları takip ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Emekli Olmadan Sigortadan Para Alınır Mı?

Emeklilik gerçekleşmeden sigortadan para alınabilmesi durumu mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden para almak isteyen kişilerin henüz emeklilik işlemleri başlamadan başvuru yapmaları gereklidir. Emeklilikleri gerçekleşmeden Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe müdürlüklerine şahsi olarak başvuru yapılması gereklidir.

SSK Birikmiş Para Hesaplama Nasıl Yapılır?

SSK'da biriken paranın hesapları, kişilerin sigorta türlerine göre gerçekleşir. Memurların prim ödemelerinde, bugüne dek yapmış oldukları tüm ödemelerin türlerine göre yüzde hesaplaması yapılır. BAĞKUR kapsamında çalışmış olan kişilerin birikmiş para hesaplamaları, brüt kazançlarının %20'si kadar yapılır. 4A kapsamındaki sigortalıların ise hesaplamaları sigorta giriş tarihlerine göre belirlenir. Sigortalı çalışanların SSK birikmiş para hesaplamaları, 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olmuş kişiler için 2008 yılına kadar olan brüt kazançlarının %20'si kadarı olarak yapılır. 2008 yılından sonra sigortalı olma durumlarında ise brüt kazancın %9'u hesaplanır ve kişilere verilir.

Emekli Olmak İstemiyorum Paramı Alabilir Miyim?

Emekli olmak istemeyen kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden paralarını alabilmeleri imkanları vardır. Ancak kişilerin toplu ödeme alabilmeleri için yaşlılık ödemelerini almamış olmaları gereklidir. Bunun yanında da emekliliği kesinleşmiş ve resmi olarak emeklilik işlemleri başlatılmışsa, kişiler herhangi bir şekilde primlerinin iadelerini alamazlar.

Geriye Dönük Sigorta Primi Nasıl Alınır Davası?

Geriye dönük sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınamaması ve kişilerin resmi olarak hak sahibi olmaları durumlarında Sosyal Güvenlik Kurumuna dava açılması gereklidir. Kişiler eğer haklı olduklarını ispat edebilirse, davayı kazanarak kendilerine geriye dönük prim ödemelerinin verilmesi durumu kesinleşir.

SGK Nasıl İptal Edilir?

İşe girdikten sonra sigorta durumunun iptal edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvuru yapılması gereklidir. Bir kurul, iş yerinde sigortalı olarak çalışmayan kişiyi değerlendirir ve çalışmadığının tespit edilmesinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkisini keser.

Geriye Dönük Sigorta Primi Ödenir Mi?

Sigorta primlerinin geriye dönük şekilde ödenebilmesi mümkündür. Ancak geriye dönük sigorta primlerinin ödenebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Doğum ya da askerlik borçlanması gibi durumlarda, emekli olunmadan hemen önce geriye dönük sigorta primleri ödemeleri gerçekleşebilir.

SGK Prim İadesi Yaş Şartı Nedir?

Prim iadelerinin yaş koşulu, sigortasız şekilde çalışan ve emekli olma durumu varken emekli olmayıp SSK birikmiş para imkanından yararlanmak isteyen kişilere konmuş bir yaş şartıdır. Resmi kanuna göre bu şart, erkekler için 60 ve kadınlar için de 58 yaşın doldurulmasından önce yapılması gereken bir işlemdir. Kişiler, 58 ya da 60 yaşlarını geçmelerinden sonra birikmiş para iadesi alamazlar.

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