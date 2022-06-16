Bunu kim istemez? 5 yıl erken emekli oluyorsunuz! Emeklilik hayali kuran vatandaşlara müjde geldi! Üstelik başvuruya gerek yok!

Emekli olmak, uzun yıllardır çalışma yaşamı bağlamında olan ya da çalışma yaşamına yeni dahil olmuş olan bütün kişilerin, gelecekleri ile alakalı kurdukları esas hayallerden birisidir. Verdikleri emeklerin karşılıklarını yaşlılık zamanlarında alabilmek isteyen vatandaşlar, erken emekli olmanın yollarını araştırmaktalardır. Bu kapsamda kişilerin yüzlerini güldüren haberi veren SGK, birtakım meslek grupları amacıyla erken emekliliğin olası olduğunu duyurmuştur.