Emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara talih kuşu kondu! 50.000 TL'ye kadar hesaba yatıyor! Biraz önce açıklandı!

2500 TL ve üzerinde olanlara talih kuşu kondu! 50.000 TL'ye kadar hesaba yatıyor. Özellikle acil olarak nakde gereksinimi olan emeklilerin süratli bir şekilde bu gereksinimlerini karşılaması amacıyla bu tarz kampanyaların olabildiğince faydalı olacağı düşünülmektedir. Şu anlık her bankanın bu kampanyaları yapmayacağı yalnızca kamu bankaları ile birkaç özel bankanın emeklilere bu imkânı tanıyacağı söylentiler arasındadır.
Ziraat Bankası veriyor
Uygun faiz oranları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak çoğu kredi yayınlayan banka şimdide emeklilerin acil gereksinimlerini karşılaması amacıyla kampanya yapmaya başlayacak diye haberler gelmeye başlamıştır. Buna göre maaşı belirli bir miktarın üstünde olan emekliler nakit başvurusunda bulunabilecek. Başvuru amacıyla direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz.
Eğer internet bankacılığını tüketiyorsanız bu noktada bankacılık şifreniz ile de müracaatta bulunma imkânınız da olacaktır. Kullandırılacak olan kredinin 36 ay vadeli olacağını söylenmektedir. Nakit kredisinin de 50.000 TL'ye kadar olacağı düşülmektedir. Yüksek meblağlı krediler emeklilerin olabildiğince işine yarayacaktır. Böylece emekli maaşı üstünden kolay bir şekilde kredi almak de olası duruma geliyor!