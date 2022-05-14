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    • SGK
    • 15.05.2022 11:02
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    • 15.05.2022 11:02
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    Emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara talih kuşu kondu! 50.000 TL'ye kadar hesaba yatıyor! Biraz önce açıklandı!

    Emeklilerin gereksinimlerini karşılaması amacıyla bir nakit kampanyası başlatılacağına dair sosyal medyada haber dolaşmaya başladı. Söylentilere göre maaşı 2500 TL ve üstünde olanlara nakit avans kullanma talihi verilecek. Bunun amacıyla emeklilerin yapması gereken yalnızca kendi bankalarına gidip müracaatta bulunmaktır. Bu kredi yardımıyla emeklilerin gereksinimlerini karşılaması kolaylaşacaktır.

    takvim.com.tr
    Emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara büyük müjde!

    2500 TL ve üzerinde olanlara talih kuşu kondu! 50.000 TL'ye kadar hesaba yatıyor. Özellikle acil olarak nakde gereksinimi olan emeklilerin süratli bir şekilde bu gereksinimlerini karşılaması amacıyla bu tarz kampanyaların olabildiğince faydalı olacağı düşünülmektedir. Şu anlık her bankanın bu kampanyaları yapmayacağı yalnızca kamu bankaları ile birkaç özel bankanın emeklilere bu imkânı tanıyacağı söylentiler arasındadır.

    Ziraat Bankası veriyor

    Uygun faiz oranları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak çoğu kredi yayınlayan banka şimdide emeklilerin acil gereksinimlerini karşılaması amacıyla kampanya yapmaya başlayacak diye haberler gelmeye başlamıştır. Buna göre maaşı belirli bir miktarın üstünde olan emekliler nakit başvurusunda bulunabilecek. Başvuru amacıyla direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz.

    Eğer internet bankacılığını tüketiyorsanız bu noktada bankacılık şifreniz ile de müracaatta bulunma imkânınız da olacaktır. Kullandırılacak olan kredinin 36 ay vadeli olacağını söylenmektedir. Nakit kredisinin de 50.000 TL'ye kadar olacağı düşülmektedir. Yüksek meblağlı krediler emeklilerin olabildiğince işine yarayacaktır. Böylece emekli maaşı üstünden kolay bir şekilde kredi almak de olası duruma geliyor!

        Onlarca Banka Ödeme Yapacak

        Kamu bankalarının nakit kredi imkânı tanıyacağının haberlerinin gelmesinin sonrasında özel bankalardan da emeklilere ödemeye yapılacağına dair söylentiler gelmeye başladı. Ödeme yapacak bankaların Qnb Finansbank, İş Bankası, Denizbank olacağı ilk gelen haberler arasında yer almaktadır. Eğer emekli maaşını bu bankalardan alan kimseler varsa şubelerden çok daha geniş bilgi alabilirler.


        Kampanyalar başladıktan sonra internet üzerinden duyurulacağından bankaların internet sitelerini takip etmek ve mail duyurularına abone olmak olabildiğince faydalı olacaktır. Nakit gereksinimi olan vatandaşlar bu imkanlar yardımıyla kredi kartı borçlarını kapatabilir ve eksiklerini kısa sürede giderebilirler. Nakit kredilerinin kısa süreler içerisinde onaylanacağı ve insanların hesaplarına süratlice yatırılacağı düşünülmektedir.
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        Haberler SGK Emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara talih kuşu kondu! 50.000 TL'ye kadar hesaba yatıyor! Biraz önce açıklandı!
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