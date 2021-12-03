Toplu parayı yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik sistemi vatandaşı bayram ettiriyor! İşte emeklilik için önemli kriter

İşsiz kalan, çalışma imkânı bulunmayan pek çok vatandaş toplu para ödeyerek emekli olmanın hayalini kuruyor. Genellikle kadınlar evlenip, çocuk sahibi olduktan sonra işe dönmekte kuvvetli çektiği amacıyla toplu para ödeyip emekli olmak istiyor. Emeklilik yasasına getirilen düzenlemelerle eş güdümlü çalışanlar emeklilik şartlarının zorluğundan şikayet ederler. Emekli maaşlarına kavuşmayı dört gözle bekleyen vatandaşlar dikenli ve zor bir yolun üstesinden gelmeye çalışıyor. Yasalarla güvenlik altına alınan toplu para ödemeleri soluk olacağa benziyor.
TOPLU PARA ÖDEYEREK EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
Vatandaşların pek fazlası toplu para ödeyerek emekli olma talihi arar iken devlet bu tür bir imkân tanıyor. Toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olabilmek mümkün. Toplu para ödeyerek emekli olabilmenin birinci koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ikamet etmektedir.
İkinci koşul ise sigortalı şekilde çalışmamak. Sigortalı olarak çalışılıyorsa 30 günden az ya da tam gün çalışmamak gerekiyor. Üçüncü koşul müracaatta bulunanlar 18 yaşını doldurmalı. Son koşul ise emekli olmamak.
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TOPLU PARA ÖDEYİP EMEKLİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaatta bulunmaları gerekiyor. Tekrar sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi ile başvurmaları yeterli.
EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN
Erken emeklilik için son zamanlarda bazı formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına imkan tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak prim günü eksik olanlar için borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Ancak bunun için son dönemlerde yasa çıkması için beklentiler arttı.