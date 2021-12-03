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    • SGK
    • 04.12.2021 08:42
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    • 04.12.2021 08:42
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    Toplu parayı yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik sistemi vatandaşı bayram ettiriyor! İşte emeklilik için önemli kriter

    Belli devre çalışan, işinden ayrılmak mecburiyetinde kalan ya da iş yaşamı hiç bulunmayan vatandaşlar toplu para ödeyerek emekli olup olamayacağını merak ediyor. Primi eksik olan vatandaşlar toplu para ödeyerek emekli olma hayali kurarken, sizler amacıyla haberimizde şartları, başvurunun nereye yapılacağını derledik. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur?

    takvim.com.tr
    Kolay emeklilik sistemi bayram ettiriyor! Toplu parayı yatır hemen emekli ol!

    İşsiz kalan, çalışma imkânı bulunmayan pek çok vatandaş toplu para ödeyerek emekli olmanın hayalini kuruyor. Genellikle kadınlar evlenip, çocuk sahibi olduktan sonra işe dönmekte kuvvetli çektiği amacıyla toplu para ödeyip emekli olmak istiyor. Emeklilik yasasına getirilen düzenlemelerle eş güdümlü çalışanlar emeklilik şartlarının zorluğundan şikayet ederler. Emekli maaşlarına kavuşmayı dört gözle bekleyen vatandaşlar dikenli ve zor bir yolun üstesinden gelmeye çalışıyor. Yasalarla güvenlik altına alınan toplu para ödemeleri soluk olacağa benziyor.

    TOPLU PARA ÖDEYEREK EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

    Vatandaşların pek fazlası toplu para ödeyerek emekli olma talihi arar iken devlet bu tür bir imkân tanıyor. Toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olabilmek mümkün. Toplu para ödeyerek emekli olabilmenin birinci koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ikamet etmektedir.

    İkinci koşul ise sigortalı şekilde çalışmamak. Sigortalı olarak çalışılıyorsa 30 günden az ya da tam gün çalışmamak gerekiyor. Üçüncü koşul müracaatta bulunanlar 18 yaşını doldurmalı. Son koşul ise emekli olmamak.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    TOPLU PARA ÖDEYİP EMEKLİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

    Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaatta bulunmaları gerekiyor. Tekrar sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi ile başvurmaları yeterli.

    EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN

    Erken emeklilik için son zamanlarda bazı formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına imkan tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak prim günü eksik olanlar için borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Ancak bunun için son dönemlerde yasa çıkması için beklentiler arttı.

        YASA DA SIRALANIYOR

        Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir.

        1) Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri toplu ödeme ile satın alabiliyor.

        2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.

        3) Emekli sandığına tabi çalışanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri borçlanılabiliyor.

        4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim
        süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

        5) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor. Normal staj ve çıraklık süreleri ise borçlanılamıyor

        6) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

        7) Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.

        8) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.

        9) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanları bulunuyor.
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        Haberler SGK Toplu parayı yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik sistemi vatandaşı bayram ettiriyor! İşte emeklilik için önemli kriter
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