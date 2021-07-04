Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? SGK-SSK ve Bağkur sorgulama ekranı…

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? SGK-SSK ve Bağkur sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Emeklilik için gerekli tüm şartları tamamlayanlar sabırsızlıkla alacakları maaş miktarını araştırıyor ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'yı sıklıkla ziyaret ediyor. Peki emekli maaşı hesaplama işlemini yapmak isteyenler bunu nasıl yapacak? İşte detaylar…
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
4A emekli aylığı hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:
4A emekli maaşı hesaplaması E- SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir.
E- SGK emekli maaşı sorgulama sayfası https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresidir. Bu adres üzerinden emekli maaşı sorgulama işlemi yapılabilmektedir.