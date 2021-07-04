İHYA sistemiyle hemen SGK ve Bağkur'lu olarak emekli olun! Kolay emeklilik fırsatı geldi! Tarih uyarısı çok önemli

İHYA sistemiyle anında SGK ve Bağkur'lu olarak emekli olun! Bağkur'lu olup prim ödemelerini hakikatleştirmekte zorlanan ve birikmiş borcu olanlar amacıyla uzun vakittir beklenilen müjdeli haber geldi. Belli koşullara bağlı olarak o borçların yüzde 90'lık alanı silinecek. Bağkurlular her ay prim ödemesi yapıyorlar. Bu proses emekli olmak yönünden son derece ehemmiyetli. Ancak birtakım vatandaşlar primlerini derli toplu olarak ödeyemedi. Biriken borçlar ise son yarısenelerda pek çok kişinin kafasını ağrıtmaya başladı. Bu bağlamda prim ödemesini uzun seneler yaptıktan sonra emekli olamayanlar briken prim parasının tamamını geri alabilir. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır?
İHYA
Prim borçları nedeniyle daha evvelce sigortalılık süreleri durdurulanlar 2 ay içersinde ihya müracaatsunda bulunabilecek. İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlara güncelleme yapılacak.
KOLAY EMEKLİLİK
Prim borcu varbulunduğu amacıyla emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu bulunduğu süreye gereksinimi olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik amacıyla dondurulan sürelerine gereksinimi olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.
DONDURMA
Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim'e kadar olan prim borçlarını ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinirken, borca dair hizmet süreleri dondurulacak.
YAPILANDIRMA
Bağ-Kur prim borçları 31 Aralık'a kadar müracaatlarak yapılandırılabilecek. İsteyen peşin isteyen de 2'şer aylık dönemler durumunda 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. 1 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını vermeyecek.