İHYA sistemiyle hemen SGK ve Bağkur'lu olarak emekli olun! Kolay emeklilik fırsatı geldi! Tarih uyarısı çok önemli

BORÇLANMAYLA EMEKLİLİK SORUSU

SORU: 1988 senesinde Sıhhat Bakanlığı zorunlu hizmet atamasıyla Gaziantep'te hekim olarak çalışmaya başladım. Bir sene çalıştıktan sonra askerlik yaptım ve yine vazifeye döndüm. 1992 senesinde istifa ettim. 1992'den beri Güney Afrika'da çalışıyorum. Borçlanarak emeklilik hakkım var mı? Eğer varsa ne yapmam gerekiyor? V.K.

CEVAP: Yurt dışındaki çalışma sürelerinizi borçlanarak 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olmaya hak kazanmanız mümkün. Borçlanacağınız her bir gün amacıyla borçlanma müracaat tarihindeki günlük asgari ücret ila günlük asgari ücretin 7.5 katı arasında kalmak koşuluyla belirleyeceğiniz kazanç tutarının yüzde 45'i kadar prim ödersiniz. Emeklilik şartlarını sağladıktan sonra aylığınızın bağlanması amacıyla vatan dışındaki çalışmanızın sona ermiş olması gerekir. Çalışmanız devam ettiği prosese emekli aylığınız bağlanmaz.