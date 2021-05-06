12,5 milyondan fazla emekli vatandaş ikramiye ve maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada, emekli maaşlarının 13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar!
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Emekli maaşları bayramdan önce yatıp yatmayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken hali hazırda devam eden 17 günlük sokağa çıkma yasağının bayramda da devam edeceği göz önünde bulundurulursa bayramdan önce emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılması beklenmiyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
BAYRAM İKRAMİYELERİ 6-7 MAYIS'TA YATACAK!
12,5 milyon emekli 6-7 Mayıs tarihleri arasında emekli ikramiyelerini alabilecek. Emekli vatandaşlar kendilerine /ikametlerine en yakın bankamatiklere gidip emekli bayram ikramiyelerini çekebilecek.