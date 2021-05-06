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    • SGK
    • 06.05.2021 09:32
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    • 06.05.2021 09:33
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    ? Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2021?

    Gündemde '?' Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. 13 milyon emekli bu ay maaş ödemesinin yanında zamlı ikramiyelerini de alacak. İkramiyeler bugün hesaplara yatmaya başladı. Bu noktada, emekli maaşlarının 13 Mayıs Perşembe günü başlayan 'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Bu bağlamda en çok araştırılan konular arasında "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorusu yer alıyor. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2021?

    12,5 milyondan fazla emekli vatandaş ikramiye ve maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada, emekli maaşlarının 13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar!

    EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Emekli maaşları bayramdan önce yatıp yatmayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken hali hazırda devam eden 17 günlük sokağa çıkma yasağının bayramda da devam edeceği göz önünde bulundurulursa bayramdan önce emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılması beklenmiyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

    BAYRAM İKRAMİYELERİ 6-7 MAYIS'TA YATACAK!

    12,5 milyon emekli 6-7 Mayıs tarihleri arasında emekli ikramiyelerini alabilecek. Emekli vatandaşlar kendilerine /ikametlerine en yakın bankamatiklere gidip emekli bayram ikramiyelerini çekebilecek.

        EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Emekli ikramiyesi ne kadar sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek." şeklinde konuştu. Emekli bayram ikramiyesinin Mayıs ayının başında ödeneceği açıklandı.
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        Haberler SGK Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2021?