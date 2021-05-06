12,5 milyondan fazla emekli vatandaş ikramiye ve maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada, emekli maaşlarının 13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar!