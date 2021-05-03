Tek tek açıklandı! 730 gün önce emekli olabilirsiniz! SGK Sosyal Sigortalar Kuurmu ve Bağkur'lu erken emeklilik rehberi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. SGK erkek çalışanlara askerlik borçlanması, kadın çalışanlara ise doğum borçlanması hakkı veriyor. Askerlik ve doğum borçlanmaları ile prim şartının sağlanması öne çekilmiş oluyor. Prim doldurmak için çalışma yaşamında yer alan vatandaşlar için askerlik ve doğum borçlanmaları ile bu süreci öne sürükleyebiliyorlar. Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN İKİ FORMÜL
Erken emekli olmak isteyen erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Kadınlar da aynı şekilde doğum borçlanması imkanını kullanarak erken emekli olabilirler.
Kadınlar 3 doğum için borçlanma talebinde bulunabilirler. Erkekler ise askerlik süreci kadar borçlanma yapabilirler. 1999 yılı öncesinde askerlik yapanlar 18 ay askerlik yaptıklarından dolayı bu borçlanma emeklilik sürecinde önemli bir kazanım sağlanabiliyor.
BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK
Erken emekli olma fırsatını yakalayabilmek için kadınlar ve erkekler farklı durumlardan faydalanabilirler. Bunlardan birisi kadınlar için doğum ve bebektir. Erkekler için askerlik görevi yer edinmektedir. Doğum için kadın çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma olanaklarına sahipler. 2160 gün yani 6 sene çalışabilen kadınlar 3 çocuğu olması durumunda daha erken emekli olma hakkına sahipler. Aynı kural erkeklerde askerlik görevini yerine getirmiş olan vatandaşlar içinde en az bir yaş daha önce emekli olma hakkını sağlamakta.
SGK'nın yapmış olduğu bildiriye göre 23 Aralık 1970 doğumlu olan ve Kasım 1993 tarihinde askere giden bir birey 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysa ve 6000 gün sigortacılık zamanı bulunduruyorsa askerlik borçlanması yapamazsa 23.12.2026 tarihinde emekli olma durumu sağlanacaktır.