Emekli vatandaşlar İntibak Kanunu çalışmaları için resmi gelişme bekliyorlar. . 'İntibak kanunu 2020 son gidişat ne? İntibak nedir?' gibi suallerin cevapları milyonlarca emekli tarafından inceleniyor. 2000 senesinden evvel emekli olan vatandaşlar ile 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşların ücretlerinde büyük değişiklikler var. Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL'ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi ancak Meclise kanun teklifi sunulması ve onaylanması durumunda yasalaşabilecek.
İntibak zammı yapılacak mı?
Bakanlık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı için harekete geçti. Emekli vatandaşların yakından takip ettiği intibak yasası ile ilgili düzenleme yapılabilmesi için harekete geçildi. Söz konusu zamlarla birlikte emekliye en çok 355 TL zam yapılacak. Maaş farklarının giderilebilmesi için intibak zammı uygulanacak. Promosyon ödemeleri çerçevesinde de düşük maaş alanların sorunlarının giderilebilmesi amaçlanıyor.
Emekliye intibak zammı ile ilgili son durum
Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.