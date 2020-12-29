Emeklilere 4.500 TL nakit ödeme müjdesi geldi! Bu yıl pek çok kazanım var

Emeklilere 4.500 TL nakit ödeme müjdesi geldi! Emeklilere 4.500 TL nakit ödeme anında hesaba yatıyor! Bu sene pek çok kazanım elde eden emeklilerin, kazancını artıracak, nakit yardımı sağlayacak arzları var. Bunlar arasında avans ön sıralarda yer alıyor. Emekliler, emekli ücretinin bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının kendileri için de yaşama geçirilmesini istiyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
EMEKLİYE 3 MAAŞ AVANS
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 4 bin 500 liralık avans için emeklinin yapacağı geri ödeme aylık 125 lira olacak.