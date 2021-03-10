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    • SGK
    • 10.03.2021 15:43
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    • 10.03.2021 15:43
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    Duyan şaşkın! Yaş şartını tamamlamadan hemen erken emekli olabilirsiniz! -'dan erken emeklilik müjdesi! İşte yöntem...

    Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir ücrete kavuşmak. Emekli olmak isteyenlerin emeklilik yaşları çok sayıda özellik ile belirleniyor olsa da tek bir ana etmen bulunuyor. Emeklilik hakkı elde etmek için sırada olan milyonlarca çalışan için hem en erken emeklilik hakkına dair detayları haberimizde veriyoruz. Sağlık koşulları sebebiyle iş eforu kaybının yaşandığı gidişatlarda sağlanan bu hakkın ayrıntıları haberimizde detaylı olarak yer almaktadır. Öncelikle erken emeklilik için müracaatta bulunacakların tanımlanan koşullara uygunluk göstermesi gerekir. Emeklilik için prim ödeyen ve emeklilik hakkına kavuşma yolunda adımlar atan çalışanlar, çalışma yaşamlarının bir kısmında yaşadıkları sağlık sorunları sebebiyle bu hakkı elde edemiyor olabilir

    takvim.com.tr
    Duyan şaşkın! Yaş şartını tamamlamadan hemen erken emekli olabilirsiniz!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilik bekleyenlere büyük müjde! SGK, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatlarına devam edemeyecek durumda olan çalışanlara emeklilik hakkı konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarak iş yaşantısına devam ediyor. Ancak emekli olabilmek için belirli bir yıl, prim ve yaş gibi şartlar bulunuyor. Bazı durumlarda ise bu şartlar esnetilerek erken emeklilik imkanı tanınıyor. Kimler erken emeklilik hakkını kazanabilir? Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar nelerdir? İşte erken emeklilik için merak edilen tüm ayrıntılar… Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor.

    ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ÖNEMLİ ETMEN

    Emeklilik yaşı hesaplamada uygulanan en temel şart işe giriş tarihi. İlk işe giriş, ilk sigorta başlangıç tarihi 1999 yılından önce ise emeklilik yaşı tarihe göre 49 50'ye kadar düşüyor. Ancak 1999-2002, 2002-2008 ve 2008 sonrası dönemler için bu şartı artıyor. En son ise 65 yaşında emeklilik şartı uygulanacak.

    2020 ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

    Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartlar belirtilmiştir:

    En az 10 yıl sigortalı olmak,

    En az 1800 prim gününün yatırılmış olması,

    Sağlık Kurulu'ndan erken emeklilik başvurusu yapan kişinin en az yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybının olduğunun tespit edilmesi,

    4A kapsamında çalışanların işten ayrılmış olması,

    4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması,

    4C kapsamında çalışanların görevden ayrılmış olması

        2020 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?

        Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir:

        Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

        Epilepsi

        Demans

        Beyin tümörleri

        Parkinson sendromu

        Serebral palsi

        Multiple Skleroz (MS)

        Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

        Şizofreni

        Bipolar bozukluk

        Görme azlığı

        Retina kanamaları

        Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

        Anemi

        Kol, bacak gibi organ kaybı

        Behçet hastalığı

        Gastrointestinal kanamalar

        Karaciğer sirozu

        Karaciğer nakli

        Kalp yetmezliği

        Kalp kapak hastalıkları

        Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

        Solunum sistemi hastalıkları

        Kalp nakli

        Böbrek nakli

        Akciğer nakli

        Tüberküloz

        AIDS

        MALULEN EMEKLİLİĞE NEDEN OLAN PSİKİYATRİ HASTALIKLARI

        IQ Düşüklüğü, şizofreni ve alt tipleri, şizoafektif bozukluk, sanrısal bozukluklar, atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar, bipolar bozukluk, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları, psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar, Yaygın gelişimsel bozukluklar.

        YAŞ ŞARTI OLMADAN ERKEN EMEKLİLİK

        Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu şartların başında iş gücü kaybı oranı, malulen emeklilik için gerekli prim gününün tamamlanmış olması ve diğer koşullar.

        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında yer alan bu koşullar şunlar;

        * Malulen emeklilik talep edilecek sağlık sorununun iş hayatına başladıktan sonra ortaya çıkmış olması.

        * Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir. 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.

        * Söz konusu sağlık sorununun çalışma gücünün yüzde 60 oranında azalmasına neden olması.

            NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

            1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. S.S.

            İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

            17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998'de 18 ay yaptım. 5000 primim var. A.T.

            İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 yaş şartınızdan dolayı 2036'dan önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.

            10.03.1971 doğum tarihim, İşe giriş 01.01.1996. Arslan K.

            25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5825 prim günü tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 10.03.2027 tarihini beklemelisiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 55 yaşa tabi olabilir ve 10.03.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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