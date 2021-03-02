Mevcut maaşını taşıyıp 3 yıl sözü verene ödeme müjdesi! ATM'den 750, 875 ve 1000 lira derhal çekilebiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları 2021 yılının ilk günlerinden itibaren yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi'nin sunduğu promosyon fırsatlarını haberimizin içerisinde derledik. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. İşte sunulan fırsatlar...

İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE 1.000 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI!

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Yurt genelinde sayısı 1.300'e yakın şube ve 6.500'ü aşkın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, en yakın İş Bankası şubesinden, İnternet Şubesi'nden ya da İşCep'ten emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.