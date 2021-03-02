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    • SGK
    • 02.03.2021 12:58
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    • Son Güncelleme:
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    • 02.03.2021 12:58
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    Mevcut maaşını taşıyıp 3 yıl sözü verene ödeme müjdesi! ATM'den 750, 875 ve 1000 lira derhal çekilebiliyor

    Yeni olmuş ya da henüz bir banka tercihi yapmamış olan emekliler için fırsatları sürüyor. Bankalar yeni ayla birlikte tekliflerini yenilerken , ve tarafından sunulan teklifler dikkatleri üzerine çekti. İş Bankası 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL anında ödeme yapıyor. Bu bağlamda henüz promosyon almamış emekliler için promosyon ödemelerindeki banka tekliflerini derledik.

    takvim.com.tr
    Mevcut maaşını taşıyıp 3 yıl sözü verene ödeme müjdesi!

    Mevcut maaşını taşıyıp 3 yıl sözü verene ödeme müjdesi! ATM'den 750, 875 ve 1000 lira derhal çekilebiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları 2021 yılının ilk günlerinden itibaren yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi'nin sunduğu promosyon fırsatlarını haberimizin içerisinde derledik. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. İşte sunulan fırsatlar...

    İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE 1.000 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI!

    SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

    Yurt genelinde sayısı 1.300'e yakın şube ve 6.500'ü aşkın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, en yakın İş Bankası şubesinden, İnternet Şubesi'nden ya da İşCep'ten emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.

    EMEKLİ MAAŞIMI İŞ BANKASI'NDAN NASIL ALIRIM?

    Yeni emekli olacaklar;

    SSK veya Bağkur'dan emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası'nı tercih edebiliyor.
    Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası'nı seçebiliyor.
    Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, yalnızca İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak.*

    (*) Yeni emekli olan kişilerin ilk maaş, ikramiye ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle Şubelerimize müracaat etmesi gerekmektedir.

    İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÖDEME TUTARLARI NELERDİR?

    2020/2023 dönemi için T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,

    3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde
    İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından

    promosyon ödemesi yapılacaktır.

        2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

        1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,
        1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,
        2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL

        ödeme yapılır.**

        (*) Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

        (**) Promosyon ödemeleri 4 Mart 2020 tarihinden itibaren başlamıştır. İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

        Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır.

        MAAŞINI ZİRAAT'TEN ALAN EMEKLİLERİN BİR ARTISI DAHA VAR!

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

        Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

        Şubelerimiz,
        İnternet Şubemiz,
        Ziraat Mobil,
        ATM'lerimiz,
        SMS
        Müşteri İletişim Merkezimiz
        aracılığı ile yapabilirsiniz.

        4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

        Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.

            YAPI KREDİ'DEN 1.500 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON KAMPANYASI

            1 Eylül 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 1.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

            Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 1.000 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 1.250 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1.500 TL nakit promosyon ödenir.

            1.500 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi, ATM'lerimiz ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.

            Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

            Nakit promosyon ödemesi üç yıl için peşin olarak yapılır ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esasalınır.

            Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon verilmez.

            Nakit promosyonun ödendiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde; herhangi bir sebeple gelir/aylığın farklı kuruma taşınması ya da SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi durumunda Bankanın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın ödenen toplam promosyon tutarı şartın bozulduğu tarih esas alınmak suretiyle taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.
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            Haberler SGK Mevcut maaşını taşıyıp 3 yıl sözü verene ödeme müjdesi! ATM'den 750, 875 ve 1000 lira derhal çekilebiliyor