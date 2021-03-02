Mevcut maaşını taşıyıp 3 yıl sözü verene ödeme müjdesi! ATM'den 750, 875 ve 1000 lira derhal çekilebiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları 2021 yılının ilk günlerinden itibaren yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi'nin sunduğu promosyon fırsatlarını haberimizin içerisinde derledik. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. İşte sunulan fırsatlar...
İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE 1.000 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI!
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Yurt genelinde sayısı 1.300'e yakın şube ve 6.500'ü aşkın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, en yakın İş Bankası şubesinden, İnternet Şubesi'nden ya da İşCep'ten emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.
EMEKLİ MAAŞIMI İŞ BANKASI'NDAN NASIL ALIRIM?
Yeni emekli olacaklar;
SSK veya Bağkur'dan emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası'nı tercih edebiliyor.
Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası'nı seçebiliyor.
Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, yalnızca İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak.*
(*) Yeni emekli olan kişilerin ilk maaş, ikramiye ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle Şubelerimize müracaat etmesi gerekmektedir.
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÖDEME TUTARLARI NELERDİR?
2020/2023 dönemi için T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,
3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde
İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından
promosyon ödemesi yapılacaktır.